Barwy szczęścia, odcinek 3160: Oliwka bezlitosna dla Tomasza. Jego błagania nic nie dadzą – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3160 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Lojalna Oliwka stanęła murem za Madzią w serialu „Barwy szczęścia". Wspiera przyjaciółkę, którą zawiódł wymiar sprawiedliwości, umarzając sprawę zgwałcenia jej przez Henryka (Zbigniew Suszyński).

Oliwka poróżniła się z Tomaszem w „Barwach szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Tomasz zachował się wobec Wandy jak kochający syn. Po jej wyprowadzce z domu przyjął ją pod swój dach. Zrobił to bez konsultacji z Oliwką, która nie akceptuje mieszkania z żoną Henryka – nie może jej darować, że przez lata tuszowała jego przestępstwa wobec kobiet. Zbrowska wyprowadziła się do Madzi.

Oliwka twarda jak stal w 3160. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3160. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz wpadnie do Oliwki, która wciąż mieszka u Madzi. Po rozmowie z matką będącą w głębokiej depresji powie jej, że czuje się tak, jakby stracił wszystko, co jest dla niego w życiu ważne – przede wszystkim syna. Nie radzi sobie ze sobą, a musi jeszcze zadbać o Wandę. Oliwka będzie próbowała go pocieszyć mówiąc, że nie jest nikomu nic winien, ale to się na nic nie zda.

- Tak długo nie byłem gotowy na bycie ojcem, wtedy spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba. A teraz, kiedy to wszystko straciłem, to żałuję. Śmieszne, co…? – powie zrozpaczony.

- Po prostu dłużej dorastałeś do bycia ojcem.

- I byłem nim tylko przez kilka lat. I dobrze, może nie zasłużyłem...

- Nie mów tak. Wiktor nie jest twoim synem w sensie biologicznym, ale nadal nim jest. Nic się nie zmieniło.

- To właśnie zmienia wszystko.

- Najwyżej, w najgorszym wypadku zyskasz…

- Brata? Słyszysz, jak to brzmi? To zmienia kompletnie naszą relację. Dobra, nie będę ci już marudził, muszę iść do pracy. Wróć już do domu... - poprosi Tomek błagającym tonem.

- Na razie nie mogę – Oliwka będzie stanowcza.

- Z tobą będzie mi łatwiej…

- Dopóki twoja mama tam mieszka, to…

- Rozumiem.

Oliwka jest bardzo twarda dla Tomasza. Czy przyjaciółka jest dla niej ważniejsza od zakochanego w niej i cierpiącego Tomka…?