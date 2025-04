Barwy szczęścia, odcinek 3163: Dominika nie zrezygnuje z adopcji dziecka. Rozstanie z Sebastianem pokrzyżuje jej plany – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3163 - czwartek, 03.04.2025, o godz. 20.05 w TVP

Dominika i Sebastian spadli na sam koniec kolejki adopcyjnej. Stało się tak po odrzuceniu przez nich Nikoli (Jagoda Nowosielska) – dziewczynki z problemami. Próba komunikacji z nią nie powiodła się - przyjęła postawę obronną, ponieważ poprzednia para zainteresowana adopcją zwróciła ją do ośrodka po krótkim czasie jak wadliwy towar i nie chciała znowu się rozczarować.

Rychłe rozstanie Dominiki i Sebastiana w serialu „Barwy szczęścia”

W 3163. odcinku serialu „Barwy szczęścia” do Sebastiana wpadnie jak burza Marek z pytaniem, już od progu, czy poleci do Brazylii. Na kilkumiesięczny kontrakt, bo tam pewien koncern chce wykupić miejscową rafinerię, a Nina (Aleksandra Popławska) przejęła zlecenie, kiedy jakaś firma brazylijska nie wykonała reorganizacji IT jak należy. Złoty nie może wyjechać ze względu na chorą Krystynę (Hanna Bieluszko). Kowalski pojedzie do Feel Good powiedzieć o propozycji Marka Dominice, uwijającej się jak w ukropie w święto Halloween – Renaty (Anna Mrozowska) nie będzie.

- Trzy miesiące… Planowaliśmy wspólne święta, sylwester, nigdy nie rozstawaliśmy się na tak długo – będzie narzekać Kowalska.

- To jest olbrzymia okazja. I duża kasa.

- Ile?

- Dużo. Bardzo dużo. Możesz do mnie przylecieć na karnawał.

- Co z adopcją...? - Sebastian nie odpowie.

Adopcja u Kowalskich znowu na dalszym planie w 3163. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3163. odcinku serialu „Barwy szczęścia” w domu Dominika przypomni Sebastianowi, że już raz przerwali procedurę adopcyjną z powodu Mateuszka (Filip Kowalewicz). I jej nie wznowili. Kowalski będzie nadal kusił ją karnawałem, ale żona będzie wkurzona. W końcu powie:

- Nie chcę, żebyś zostawał z powodu dziecka, a potem żałował przez całe życie.

- Ale nie musisz tego mówić wbrew sobie. Ja nie chcę takiego poświęcenia.

- To nie jest poświęcenie. Jesteśmy razem i nie tylko to, czego ja chcę, się liczy.

- Na pewno?

- Na pewno. Jakoś sobie poradzimy, jak zawsze.