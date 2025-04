Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3182: Szokujący pogrzeb Henryka! Oliwka wesprze Tomasza w tragicznym momencie - ZDJĘCIA

W 3182 odcinku serialu "Barwy szczęścia" rodzina Kępskich przygotuje się do pożegnania Henryka (Zbigniew Suszyński), ale to, co wydarzy się na cmentarzu, przejdzie wszelkie oczekiwania. Wiktor (Grzegorz Kestranek) stanowczo odmawia udziału w ceremonii, co tylko podgrzeje napiętą atmosferę w rodzinie. Niespodziewanie na pogrzebie w 3182 odcinku serialu "Barwy szczęścia" pojawia się Oliwka (Wiktoria Gąsiewska), by wesprzeć Tomasza (Jakub Sokołowski) w tym trudnym momencie. Jednak prawdziwy dramat rozegra się po uroczystości, gdy Grażyna (Kinga Suchan) odwiedzi Tomasza, a Wanda (Maja Barełkowska) niespodziewanie wybuchnie gniewem. Koniecznie zobacz, co się wydarzy i obejrzyj naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.