Barwy szczęścia, odcinek 3178: Henryk będzie leżał martwy przez kilka dni. Tomasz włamie się do mieszkania ojca!

„Barwy szczęścia" odcinek 3178 - piątek, 25.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kiedy dzięki Grażynie (Kinga Suchan) cała rodzina odwróciła się od Henryka, on zaczął się na niej mścić. Na Wandzie za to, że złoży pozew rozwodowy. W serialu "Barwy szczęścia" Kępski bezprawnie wyczyści ich wspólne małżeńskie konto, a potem, równie nielegalnie, wymieni zamki we wspólnym domu.

W 3177. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Henryk zmieni zamki w domu

W 3177. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wanda otrzyma wiadomość z banku, że nowa karta kredytowa czeka na nią pod adresem jej i Henryka w ich wspólnym domu. Tomasz przypomni jej, że przecież jest ona powiązana z ich kontem, które jej mąż opróżnił, więc po co tam w ogóle jechać…? Ale matka powie mu, że potrzebuje też paszport i dokumenty, które obawia się, że on może zniszczyć. I poprosi Tomka o pomoc, bo nie będzie w stanie jechać tam i konfrontować się z Henrykiem. Syn, oczywiście, się zgodzi i weźmie od Wandy klucze. Wkrótce zadzwoni do niej sprzed domu:

- Zmienił zamki. Zadzwonię po ślusarza, tylko musisz tu być jako współwłaścicielka. Rozumiem, że nie masz siły, ja się tym zajmę, nic nie musisz robić, tyko przyjedź.

Ale matka się nie zgodzi, choć będzie jasne, że męża nie ma w domu, skoro nie otwiera. I tak będzie się bać – pomimo obecności Tomasza - że się na niego natknie.

Śmierć Henryka w 3178. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3178. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz, poirytowany zachowaniem ojca, który uniemożliwił żonie wstęp do ich domu, znowu tam pojedzie. Nikt nie otworzy mu drzwi, więc zacznie przez nie krzyczeć:

- Tato, nie zachowuj się jak dziecko! Nie rób cyrków!

Kiedy nadal odpowiedzią będzie cisza, Tomek obejdzie dom, by zajrzeć przez okno. I zobaczy przez nie, że Henryk leży nieprzytomny na podłodze! Rozbije szybę i wejdzie do środka, ale przekona się, że jest martwy. Wezwane pogotowie tylko to potwierdzi. Tomasz przekaże Wandzie tragiczne wieści, a ona zaskoczy go odpowiedzią:

- Mogę wreszcie wrócić do domu. Nie wiem, jak mam się teraz czuć.

Policja rozpocznie dochodzenie w sprawie niewyjaśnionego zgonu Henryka. Kto będzie winien? Kogo jego śmierć by ucieszyła? Najbardziej Wiktora (Grzegorz Kestranek), który szczerze i najbardziej ze wszystkich go znienawidził… Tyle że dom był przecież zamknięty od środka… Czy ktoś ukradł Wandzie klucze, a potem odłożył je z powrotem…?

