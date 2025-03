Barwy szczęścia, odcinek 3154: Triumf Grażyny nad Henrykiem. Pozbawi go całej rodziny – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3154: Grażyna publicznie oskarży Henryka o to, co jej zrobił! Wybuchnie skandal na pokazie mody - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3154 - piątek, 21.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zanim odważny pokaz w Feel Good się rozpocznie, już dojdzie do awantury w 3154. odcinku serialu „Barwy szczęścia”. Pojawi się Henryk, by swoją obecnością zastraszyć Grażynę i Madzię. Nie posłucha Tomasza (Jakub Sokołowski), który – apelując do jego poczucia przyzwoitości – poprosi go, by wyszedł. Kiedy przy wszystkich obrazi obydwie swoje ofiary, Wiktor rzuci się na niego z pięściami, ale Celina (Orina Krajewska) w porę go powstrzyma. Kolejnym razem już nie zdąży.

Odwaga Grażyny pogrąży Henryka w 3154. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3154. odcinku serialu „Barwy szczęścia” na pokaz przyjdzie mnóstwo gości i przedstawicieli mediów. Oliwka i Weronika (Maria Świłpa) będą czytać fragmenty wypowiedzi ofiar gwałtów, a te, które się na to odważą, pokażą się w ubraniach, w jakich zostały napadnięte. Henryk będzie siedział w pierwszym rzędzie, bardzo z siebie zadowolony. Nieopodal usiądą Celina, Wiktor i Tomasz, wpatrując się w niego z niedowierzaniem i zastanawiając, jak te wszystkie okropne historie mogą nie tylko nie robić na nim wrażenia – a wiedzą, że niewątpliwie zgwałcił Madzię, tylko prawo znowu zawiodło ofiarę – ale nawet go bawić?! Kiedy wybrzmi opowieść Grażyny, a ona pokaże się w sukience i usłyszy komentarz Oliwki: „W tych, jak i w innych przypadkach sprawca nie został ukarany”, zobaczy na jego twarzy szyderczy uśmiech. Coś w niej pęknie i przestanie się go bać. Opuści bezpieczną przestrzeń zamkniętej kawiarni, gdzie zostanie zorganizowany miniwybieg dla „modelek” i wyjdzie do ogródka, gdzie będą siedzieć wszyscy widzowie.

Grażyna zdejmie maskę z twarzy Henryka w 3154. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3154. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Grażyna stanie przed szczerzącym się Kępskim:

- Tak, to ja. Ubranie jest inne, bo minęło już tyle lat… Wyrzuciłam je, żeby mi nie przypominało o tym, co się stało. Ale dzisiaj on sam postanowił o sobie przypomnieć. Jest tu. To on.

- Kłamiesz! - powie na to Henryk, śmiejąc się.

Wiktor nie wytrzyma napięcia i tak podłego traktowania matki i krzyknie:

- Ty łajzo! - wstanie i rzuci się na niego. Wymierzy mu cios w twarz, po czym zostanie odciągnięty przez Celinę i Tomasza. Dla Grażyny ten wieczór będzie trudnym przeżyciem, ale też oczyszczeniem – wreszcie wyrzuci z siebie to, o czym wszyscy powinni wiedzieć, że Henryk jest potworem pozbawionym skrupułów i wyrzutów sumienia, bo go nie ma. Jej odwaga spowoduje, że rodzina ostatecznie się od niego odwróci. Także Wanda, która wyprowadzi się z domu i zamieszka u Tomasza. A potem złoży pozew rozwodowy.

