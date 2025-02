Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3139: Katusze Tomasza. Nigdy nie pogodzi się z ojcem i nie wybaczy mu rozpadu rodziny – ZDJĘCIA

W 3139. odcinku serialu "Barwy szczęścia" życie Tomasza (Jakub Sokołowski) zacznie się rozpadać na kawałki. Bardzo zależy mu na Wiktorze (Grzegorz Kestranek), a syn ciągle występuje przeciwko niemu. Zarzuca mu zajęcie niewłaściwego stanowiska w sprawie gwałtu na Madzi (Natalia Sierzputowska) i spotykanie się z matką, Wandą (Maja Barełkowska). Dla Wiktora to nie do zaakceptowania. Do tego Tomek zacznie wspominać, jak zawiódł Grażynę (Kinga Suchan) i będzie sobie wyrzucał, że gwałt Henryka (Zbigniew Suszyński) na niej to jego wina…