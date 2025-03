Barwy szczęścia, odcinek 3175: Gabrysia zachwyci się Szczepanem, ale po odkryciu szokującej prawdy o nowym kochanku wszystko się zmieni - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3177: Cezary straci syna! Sofia wywiezie go do Anglii

"Barwy szczęścia" odcinek 3175 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3175 odcinku "Barw szczęścia" Gabrysia wciąż nie dojdzie do siebie po udanej randce ze Szczepanem. Szczególnie, że po kolejnym niepowodzeniu, tym razem z Karolem, który okaże się gejem i co gorsza, któremu bardziej spodoba się jej były kochanek Darek (Andrzej Niemyt), Niedzielska znów straci wiarę w mężczyzn.

I nic dziwnego, gdyż nie będzie mieć do nich szczęścia, gdyż przecież po homoseksualnym Janickim, związała się z oszustem Jackiem (Paweł Peterman), a po wszystkim przyjdzie Czubak, który także będzie wolał mężczyzn. Ale w 3175 odcinku "Barw szczęścia" Gabrysia będzie myśleć, że w końcu trafiła na odpowiedniego faceta. Jednak niestety do czasu aż nie pozna o nim prawdy!

Gabrysia dowie się o kryminalnej przeszłości Szczepana w 3175 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3175 odcinku "Barw szczęścia" Niedzielska będzie pod coraz większym wrażeniem Krajewskiego, ale na wszelki wypadek postanowi go jednak sprawdzić. I wówczas dozna szoku, gdy znajdzie w internecie informacje o tym, że i jej nowy kochanek nie jest taki czysty! A to dlatego, że Gabrysia dokopie się do newsa o tym, że Szczepan był aresztowany.

I wtedy dyrektorka szkoły zacznie mieć co do niego poważne wątpliwości. Do tego stopnia, że zacznie radzić się w tej sprawie jego byłej sekretarki, jak i wcześniejszej kochanki Asi (Anna Gzyra-Augutynowicz), a następnie i swojej przyjaciółce Beacie (Anita Jancia), która poradzi jej szczerze porozmawiać z mężczyzną, co w 3176 odcinku "Barw szczęścia" Niedzielska ostatecznie zrobi.

Niedzielska zerwie z Krajewskim w 3176 odcinku "Barw szczęścia", ale prawnik nie odpuści!

I wówczas w 3176 odcinku "Barw szczęścia" Szczepan niemal natychmiast przyzna się do swojej nieciekawej przyszłości, czym sprawi, że czar Gabrysi pryśnie. A to dlatego, że Niedzielska nie będzie chciała mieć do czynienia z kryminalistą i postanowi definitywnie zakończyć ich relację.

Jednak Krajewski w 3177 odcinku "Barw szczęścia" tak łatwo się nie podda i postanowi o nią zawalczyć. I w tym celu zjawi się nawet przed jej szkołą. Ale czy tym zmiękczy dyrektorkę i sprawi, że jednak da mu drugą szansę? Przekonamy się już niebawem!