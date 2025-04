Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3161: Choroba Sofii. Józefina zafunduje jej najlepszą terapię – ZDJĘCIA

W 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) będzie naciskać na Sofię (Valeria Gouliaeva), by poleciała z nią do Londynu. Nazwie wyjazd wycieczką, ale chodzi o zjazd hodowców koni i właścicieli stadnin. Dżo zawyrokuje, że to najlepsze lekarstwo na chorobę mamy Czarka (Władysław Łaczkowski). Ale Sofia, która nigdy się z nim nie rozstawała, obawia się go zostawić…