Barwy szczęścia, odcinek 3175: Asia zostanie prawniczką?! Ukochana Huberta da popis wiedzy i doświadczenia

"Barwy szczęścia" odcinek 3175 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Asia popisze się w 3175 odcinku "Barw szczęścia". Pismo, które sporządzi dla Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) będzie bardzo profesjonalne. Sama Natalia oraz Klemens uznają, że Sokalska ma prawdziwy talent! Czy to oznacza początek wielkiej kariery w prawniczym świecie?

Asia zapunktuje w kancelarii. Nie musi już udawać

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Asia miała spory problem ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy. To Hubert (Marek Molak) wyciągnął ją z dołka, a potem wyrosło między nimi uczucie. Zanim jednak życie Asi na dobre się ułożyło, przyjęła pracę jako pomoc sprzątająca w biurze Natalii. Podczas pobytu Zwoleńskiej w Indiach, to z Klemensem miała przyjemność współpracować. Szczególnie w sytuacji, w której pomagająca w kancelarii Malwina (Joanna Gleń) zachorowała, nie była sobą, a finalnie zniknęła. Sokalska stanęła na wysokości zadania, pomagała prawnikowi jak umie najlepiej.

Z czasem Asia nie musiała udawać już asystentki, jak to uczyniła przy okazji pojawienia się w biurze jej byłego ukochanego. Początkowo musiała nakłamać Szczepanowi Krajewskiemu (Robert Gularczyk), że pomaga w kancelarii, chociaż nie była to do końca prawda. W końcu Sokalska awansowała, bo Natalia z Klemensem widzieli w niej spory potencjał.

Asia awansuje? Natalia i Klemens będą pod wrażeniem

Jak okaże się w 3175 odcinku "Barw szczęścia", Asia ma spore doświadczenie i wiedzę. Pismo, które przygotuje dla Agaty i Ignacego zachwyci prawników. Ukochana Huberta udowodni, że wiele nauczyła się na przestrzeni ostatnich miesięcy i ma potencjał na bycie dobrym prawnikiem. Niestety bez studiów dość trudno będzie wykonywać zawód prawnika, ale może przed Asią właśnie otwierają się nowe drzwi. Natalia z Klemensem zobaczą w kobiecie duży potencjał rozwoju.

