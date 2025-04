Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3167: Wiktor nie oszczędzi Tomasza. Nie da mu zapomnieć, że nie jest już jego synem – ZDJĘCIA

W 3167. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Tomasz (Jakub Sokołowski) uśmiechnie się po raz pierwszy od bardzo wielu tygodni. Ale leciutko i po kilku sekundach Wiktor (Grzegorz Kestranek) postara się ściągnąć mu ten uśmiech z twarzy. Chłopak z rozpędu zwróci się do niego jak do ojca, a potem dobitnie mu powie, że ojca już nie ma. Zupełnie, jakby mścił się na Tomku za to, co nie jest przecież jego winą…