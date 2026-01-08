Barwy szczęścia, odcinek 3304: Natalia doniesie policji na Cezarego. Powie Kodurowi, co planuje jej mąż – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3304 - środa, 28.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3300. odcinku serialu „Barwy szczęścia" na swoim procesie Andrzej odwróci kota ogonem. Zrobi z siebie ofiarę Józefiny, oczerniając ją i szydząc z niej na sali sądowej. Dżo zostanie przewieziona do szpitala z zawałem. Cezary poprzysięgnie mu zemstę za wszystkie krzywdy wyrządzone matce.

Wielka kłótnia Natalii i Cezarego w 3304. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3304. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia pozna plany Cezarego odwetu na Andrzeju i bardzo się rozzłości:

- Nie pozwolę ci narażać naszej rodziny! Odkręć to, póki się da!

- Nie proś mnie o to... Zastoja nie uniknie sprawiedliwości! – zaprotestuje Rawicz.

- Od wymierzania sprawiedliwości jest sąd!

- Ten proces to kpina! A ja mu nie daruję! Jestem to winien mojej matce!

Potem zrobi się jeszcze poważniej. Natalia dowie się, że Cezary skontaktował się z kimś, komu zamierza zapłacić za ukaranie Zastoi. Zarzuci mężowi kompletne szaleństw, a on się odetnie:

- Nie mogę zrezygnować i pozwolić, żeby uszedł z życiem!

- To wolisz resztę swojego życia spędzić w więzieniu?! – zapyta logicznie Natalia.

- To nie wyjdzie na jaw…

- Nie ma zbrodni doskonałych! I nie żyjemy w jakimś... średniowieczu!

- Andrzej urządził mojej matce piekło, zniszczył jej życie! (...) Przecież ona prawie umarła na tej sali sądowej!

- Józefina z tego wyjdzie... A ty jesteś o krok od tego, żeby zniszczyć nie tylko swoje życie, ale też moje i Lei! (...) Nie dopuszczę do tego! – powie ostro Zwoleńska. A Cezary odpowie tylko lekceważąco:

- Przestań panikować...

- Naprawdę jesteś tak naiwny? Oczywiście, że was złapią! A wtedy ty pójdziesz siedzieć… Lea straci ojca, ja męża… i odbiorą mi prawo do wykonywania zawodu!

- Możesz przez chwilę nie myśleć o sobie? Już raz zrobiliśmy akcję, która nie wyszła na jaw…

- Celina zrobiła, nie ty! To drobna różnica!

Niestety, Natalii nie uda się uzmysłowić Cezaremu, że wpadł na bardzo głupi i egoistyczny pomysł.

Natalia doniesie na Cezarego w 3304. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Bijąc się z myślami, w 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Natalia pojedzie do komisariatu i spotka się z Kodurem. Poprosi go o dyskrecję:

- Zależy od sprawy.(...) Nie składam obietnic, kiedy nie wiem, czego dotyczą – odpowie chłodno Marcin.

- Robię to dla męża…. Muszę go uratować przed nim samym. Cezary chce wynająć płatnego zabójcę! – Zwoleńska będzie przerażona własnymi słowami, a Kodur właściwie ją zlekceważy:

- Czego pani ode mnie oczekuje?

- Że powstrzyma pan mojego męża, udaremni te durne plany!

- Powiedziałbym raczej, że niebezpieczne. I penalizowane…

Czy Marcin podejmie jakiekolwiek kroki? Czy Cezary dowie się, że żona doniosła na niego policji…?