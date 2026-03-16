Barwy szczęścia, odcinek 3342: Żałoba po śmierci Karola! Tak Darek i jego bliscy będą opłakiwać zmarłego Czubaka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3342 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3342 odcinku "Barw szczęścia" bliscy Karola kompletnie załamią się po jego śmierci. I nic dziwnego, gdyż przyjdzie ona tak nagle i zupełnie niespodziewanie, bo Czubak umrze tuż po zadaniu mu ciosów nożem przez uzależnionego od leków pacjenta. I choć pomoc nadejdzie szybko, a lekarz błyskawicznie trafi na blok operacyjny, to niestety nie uda się uratować jego życia.

Karol odejdzie i w 3342 odcinku "Barw szczęścia" pogrąży swoich bliskich w żałobie, bólu, smutku i rozpaczy. A przede wszystkim Darka, który straci go w ich rocznicę - wieczorem, gdy akurat mieli świętować. Janicki kompletnie nie poradzi sobie z odejściem ukochanego i zaleje się łzami, ale na szczęście w tych trudnych chwilach nie zostanie sam, bo będzie mógł liczyć na wsparcie swojej byłej ukochanej Gabrysi (Marta Juras), którą z resztą wcześniej także chciano wyswatać z Czubakiem, gdy jeszcze nie było wiadomo, że jest on gejem.

- Wczoraj mieliśmy rocznicę - wyzna Gabrysi, po czym zaleje się łzami.

Nie tylko Darek będzie przeżywał śmierć Karola w 3342 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3342 odcinku "Barw szczęścia" Gabrysia nie zostawi Darka w bólu i cierpieniu i będzie robić wszystko, aby go wesprzeć. Jednak śmierć Karola wstrząśnie nie tylko Janickim, ale także jego synem Grzesiem (Noah Culbreth), którego dopiero co miał okazję poznać. I z tego względu to tak bardzo zaboli i jego byłą partnerkę, a matkę chłopca Beatę (Anita Jancia-Prokopowicz) i jej obecnego męża Damiana (Michał Lesień-Głowacki), który będzie próbował ją wesprzeć.

- To wszystko jest bez sensu. Dopiero co poznał swojego ojca... - powie łamiącym głosem Beata.

- Straszna tragedia... - podsumuje Damian, po czym przytuli żonę.

Ale ten dramat w 3342 odcinku "Barw szczęścia" tak naprawdę odbije się na wszystkich. W tym także na osobach nieco dalszych Karolowi, jak choćby Hubert (Marek Molak), gdyż będzie łączyć ich jedynie praca w tym samym szpitalu. Jednak to właśnie Pyrka stanie się głównym świadkiem całego zdarzenia. I choć finalnie obezwładni napastnika, to jednak nie zdoła uchronić Czubaka przed jego atakiem, czego nie będzie mógł sobie darować.

- Może gdybym ja się wcześniej zerwał, jak tylko zobaczyłem ten nóż, to ten lekarz by teraz żył - zacznie przeżywać Hubert.

"Szok" jeszcze dołoży pogrążonym w bólu, smutku, rozpaczy i żałobie bliskim Czubaka w 3342 odcinku "Barw szczęścia"!

Zwłaszcza, że tematu śmierci Karola w 3342 odcinku "Barw szczęścia" nie odpuści i "Szok", bo Kornel (Jakub Bohosiewicz) zdecyduje się wypuścić drastyczne nagranie z momentu ataku w swojej gazecie, za co ostro zgani go Weronika (Maria Świłpa). Aczkolwiek film już zdoła się rozejść, a Jezierski nie będzie widział w tym nic złego...

- Pewnych rzeczy Kornel po prostu się nie robi. Wrzucenie tego do sieci jest nieetyczne i nienormalne! - wyrzuci mu wściekła Weronika.

Mimo iż umrze człowiek, a ten film w 3342 odcinku "Barw szczęścia" trafi także i do jego zrozpaczonych i pogrążonych w bólu i smutku najbliższych...

