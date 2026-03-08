Barwy szczęścia, odcinek 3341: Tak zginie Karol! Umrze po ataku lekomana w szpitalu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3341 - piątek, 20.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3341 odcinku "Barw szczęścia" Karol normalnie wyjdzie do pracy. Ale nikt nie będzie przypuszczał, że będzie to jego ostatni dyżur, a w szpitalu dojdzie do tragedii. A zwłaszcza sam Czubak, który obieca Darkowi (Andrzej Niemyt), że wróci do niego od razu po dyżurze, aby mogli świętować swoją rocznicę. Jednak niestety już na nią nie dotrze...

A wszystko przez kolejnego lekomana, który w 3341 odcinku "Barw szczęścia" zgłosi się do lekarza z potwornym bólem barku. Biernat wyjaśni Czubakowi, że choć jak podaje swiasteriali.interia.pl złamał go kilka tygodni temu, to jednak utrzymujący się ból wciąż będzie dla niego nie do zniesienia. Oczywiście, Karol od razu zbada pacjenta, ale nie zauważy nic niepokojącego.

- Złamanie dobrze się zrosło, a nowego urazu nie ma... - oceni Karol.

- Ale boli - przypomni mu pacjent.

Karol nie wypisze kolejnej recepty pacjentowi, uzależnionemu od leków w 3341 odcinku "Barw szczęścia"!

W tej sytuacji w 3341 odcinku "Barw szczęścia" Czubak zdecyduje się poszerzyć diagnostykę i da pacjentowi skierowanie na USG. Ale Biernatowi wcale nie będzie chodzić o badania tylko o kolejną receptę na opioidy, której lekarz nie będzie chciał mu wypisać! Tak jak wcześniej Renacie (Anna Mrozowska), gdyż u obojgu zauważy już objawy uzależnienia od narkotyku! Zwłaszcza, gdy spojrzy w oczy pacjenta i zobaczy jego rozszerzone źrenice!

- Wypiszę panu skierowanie na USG i zobaczymy, co się dzieje - zaproponuje Czubak.

- Niech pan lepiej wypisze receptę na te tabletki co do tej pory - poleci mu Biernat, ale zamiast tego w 3341 odcinku "Barw szczęścia" lekarz wypisze mu skierowanie do poradni leczenia uzależnień i zarządzi - Nic więcej nie mogę zrobić, więc proszę opuścić gabinet, bo marnuje pan mój czas i zabiera go innym pacjentom. Proszę wyjść albo wezwę ochronę.

Biernat rzuci się na Czubaka z nożem i zada mu śmiertelne ciosy w 3341 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3341 odcinku "Barw szczęścia" Biernat opuści gabinet lekarza, ale nie szpital! Pacjent zacznie pokrzykiwać na korytarzu, w związku z czym Czubak od razu pójdzie zobaczyć, w czym rzecz. Ale po drugiej stronie znów zobaczy tego samego lekomana, którego nieco wcześniej odprawił. Tyle tylko, że będzie on już w zupełnie innym stanie, jak wcześniej!

- Co pan tu jeszcze robi? - spyta zdziwiony Karol.

- Nie będziesz mi mówił, gdzie mam być - odpowie mu wściekły mężczyzna.

Wtedy w 3341 odcinku "Barw szczęścia" do ich rozmowy wtrąci się Hubert, który będzie akurat szedł do Karola w jakiejś innej pilnej sprawie. Tym bardziej, gdy zobaczy w rękach zdenerwowanego Biernata nóż myśliwski. Wówczas ratownik od razu podejdzie do pacjenta i zacznie go uspokajać, ale lekoman go odepchnie!

- Won! - krzyknie Biernat, po czym ruszy w kierunku Czubaka i zada mu kilka ciosów, po których Karol upadnie na podłogę, a Hubert od razu poleci po lekarza. Szczególnie, że w tym samym czasie w szpitalu zjawią się także wezwani wcześniej przez innego pacjenta policjanci, którzy od razu obezwładnią napastnika. Tyle tylko, że nastąpi to trochę za późno, bo dźgnięcia lekomana okażą się dla lekarza śmiertelne...

