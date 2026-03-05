Barwy szczęścia, odcinek 3342: Rozpacz Darka po śmierci Karola! Nie poradzi sobie z odejściem ukochanego. Stracił już innego partnera

"Barwy szczęścia" odcinek 3342 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3342 odcinku "Barw szczęścia" bliscy Karola pogrążą się w smutku, bólu i rozpaczy po śmierci lekarza. Czubak umrze w szpitalu po brutalnym ataku pacjenta, uzależnionego od leków przeciwbólowych. Ukochany Darka zginie na oczach Huberta, który od razu rzuci się medykowi na pomoc, ale niestety jego życia nie uda mu się uratować, o co Pyrka będzie miał do siebie sporo żalu. Ratownik będzie miał poczucie winy, mimo iż będzie robił wszystko, aby go uratować, ale nie będzie w stanie.

W 3342 odcinku "Barw szczęścia" śmierć Karola wstrząśnie jego najbliższymi - byłą partnerką Beatą (Ania Jancia-Prokopowicz), jej obecnym mężem Damianem (Michał Lesień-Głowacki) czy synem Grzesiem (Noah Culbreth), znajomymi z Pyrką i Jaworskim (Jacek Kałucki), ale przede wszystkim ukochanym Darkiem, który zbyt długo nie zdoła się nim nacieszyć...

Darek nie zdąży nacieszyć się szczęściem z Karolem w 3342 odcinku "Barw szczęścia" po stracie Władka!

Tym bardziej, że Karol długo bronił się przed uczuciem do zakochanego w nim Darka. To właśnie u boku Czubaka, Janicki na nowo się zakochał po stracie swojego wcześniejszego partnera Władka (Przemysław Stippa), których związek się rozpadł po wyjeździe Cieślaka do Singapuru, co trener także ogromnie przeżył. Zwłaszcza, że wówczas także o mały włos nie stracił ukochanego na amen, bo Cieślak poważnie się rozchorował, ale na szczęście ostatecznie udało się go uratować. Jednak niestety Karol w 3342 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie miał tyle szczęścia.

I to sprawi, że w 3342 odcinku "Barw szczęścia" Janicki już kompletnie się załamie. I nic dziwnego, gdyż już mocno przeżywał chorobę Władka, a co dopiero teraz śmierć Karola, w którym zakochał się tak mocno jak w Cieślaku. Darek wierzył, że ich relacja przetrwa już na dobre, tym bardziej, że z każdą kolejną chwilą i lekarz zaczął się coraz bardziej na nią otwierać. Ale jego odejście przekreśli już wszystko i to niestety bezpowrotnie...

Janicki kompletnie się załamie w 3343 odcinku "Barw szczęścia" po odejściu Czubaka!

W 3343 odcinku "Barw szczęścia" Darek ogromnie przeżyje śmierć Karola, ale na szczęście w tych trudnych chwilach będzie mógł liczyć na wsparcie bliskich. Jednak nawet oni nie będą w stanie ukoić jego bólu, łez i smutku po stracie ukochanego, po którym zostanie tylko pustka i to nie tylko w sercu Janickiego, ale także i jego mieszkaniu czy boisku, gdzie wspólnie trenowali. Trener znów zostanie sam, a co gorsza zbyt długo nie zazna szczęścia w nowej miłości, która skończy się zdecydowanie za szybko.

Zwłaszcza, że w 3343 odcinku "Barw szczęścia" Janicki będzie potrzebował naprawdę sporo czasu, aby dojść do siebie po tej tragedii. Szczególnie, że długo zbierał się już po śmierci Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz), gdy nie mógł sobie darować, że wcześniej nie zareagował i nie pomógł Soni (Weronika Nockowska), przez co doszło do dramatu. Tak samo jak w przypadku Karola. Z tą jednak różnicą, że tu Janicki nie będzie w stanie nic zrobić, bo śmierć Czubaka przyjdzie znienacka...

