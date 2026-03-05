Barwy szczęścia, odcinek 3330: Natalia pogrąży Cezarego podczas przesłuchania? Majak w końcu weźmie na celownik ją i Kodura - ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3330 - czwartek, 5.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3330 odcinku "Barw szczęścia" Majak po przeszukaniu i zatrzymaniu Rawiczów, weźmie na celownik Natalię. Tym bardziej, że będzie ona nie tylko żoną i synową aresztowanego Cezarego i jego matki Józefiny, ale również będzie jednym z domowników, gdyż cała trójka będzie mieszkać pod jednych dachem. I stąd policjant uzna, że Zwoleńska może mieć kluczowe informacje w sprawie zlecenia zabójstwa na Zasoi-Modelskim, a może nawet i sama może być w to zamieszana.

Jednak w 3330 odcinku "Barw szczęścia" prawniczka stanowczo odmówi składania zeznań przeciwko swojemu mężowi i teściowej, do czego będzie mieć prawo. Tym bardziej, iż będzie świadoma tego, że są oni winni i nie będzie chciała im dokładać. Tyle tylko, że to będzie mogła źle skończyć się dla niej nie tylko pod kątem prywatnym, ale i zawodowym, czego Natalia od samego początku się obawiała, jak tylko dowiedziała się o ich pomyśle.

Kodur wyda Rawiczów przed Majakiem w 3330 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale w 3330 odcinku "Barw szczęścia" Majak nie zdecyduje się przesłuchać wyłącznie Zwoleńskiej, bo na krzesełku wyląduje u niego także i Kodur. Tym bardziej, że inspektor już wcześniej będzie podejrzewał, że jego kolega ma jakiś związek z tą sprawą i że to najpewniej on w ostatniej chwili ostrzegł Rawicza przed zasadzką policji. I choć początkowo Marcin mu się do tego nie przyznał, to jednak Majak mu nie odpuści!

Zwłaszcza, że w 3330 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie miał już żadnych wątpliwości, że Marcin jest winny! I niestety będzie miał rację. Ale czy Kodur tym razem się do tego przyzna? Szczególnie, że w tej sytuacji wkopałby i sam siebie, bo przecież na prośbę Natalii im pomógł, mimo iż wiedział, co planują i co to może dla niego oznaczać. Czy zatem się na to zdecyduje? A może dalej będzie szedł w zaparte, szkodząc i sobie?

Modrzycki ostatecznie pogrąży Cezarego i Józefinę w 3332 odcinku "Barw szczęścia"?

Tym bardziej, że w 3330 odcinku "Barw szczęścia" będzie mógł pogrążyć ich ktoś inny! A mowa tu o Modrzyckim (Piotr Ligienza), który był na procesie Andrzeja i napisał o tym nawet artykuł, ale Kornel (Jakub Bohosiewicz) zabronił mu go wówczas puścić. I nie inaczej będzie, gdy po aresztowaniu Rawiczów, Błażej wróci do tematu! Jednak Jezierski wciąż nie zgodzi się na jego publikację. Ale redaktor naczelny już go nie posłucha!

Czy w 3332 odcinku "Barw szczęścia" materiał Modrzyckiego okaże się gwoździem do trumny Rawiczów? Czy Zwoleńskiej i Kodurowi także się za to oberwie? A może wręcz przeciwnie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

