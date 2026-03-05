Barwy szczęścia, odcinek 3330: Natalia pogrąży Cezarego podczas przesłuchania? Majak w końcu weźmie na celownik ją i Kodura - ZWIASTUN

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-03-05 20:12

W 3330 odcinku "Barw szczęścia" Majak (Łukasz Borowski) wezwie Natalię (Maria Dejmek) na przesłuchanie po zatrzymaniu Cezarego (Marcel Opaliński) pod zarzutem zlecenia zabójstwa Andrzeja (Leon Charewicz). Jednak Zwoleńska stanowczo odmówi składania zeznań przeciwko mężowi. Tyle tylko, że w 3330 odcinku "Barw szczęścia" inspektor nie skupi się wyłącznie na niej, ale także na swoim koledze Kodurze (Oskar Stoczyński). Tym bardziej, iż będzie przekonany, że to właśnie on ostrzegł ich o zasadzce! Ale czy Marcin ich wyda? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Barwy szczęścia" odcinek 3330 - czwartek, 5.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3330 odcinku "Barw szczęścia" Majak po przeszukaniu i zatrzymaniu Rawiczów, weźmie na celownik Natalię. Tym bardziej, że będzie ona nie tylko żoną i synową aresztowanego Cezarego i jego matki Józefiny, ale również będzie jednym z domowników, gdyż cała trójka będzie mieszkać pod jednych dachem. I stąd policjant uzna, że Zwoleńska może mieć kluczowe informacje w sprawie zlecenia zabójstwa na Zasoi-Modelskim, a może nawet i sama może być w to zamieszana.

Jednak w 3330 odcinku "Barw szczęścia" prawniczka stanowczo odmówi składania zeznań przeciwko swojemu mężowi i teściowej, do czego będzie mieć prawo. Tym bardziej, iż będzie świadoma tego, że są oni winni i nie będzie chciała im dokładać. Tyle tylko, że to będzie mogła źle skończyć się dla niej nie tylko pod kątem prywatnym, ale i zawodowym, czego Natalia od samego początku się obawiała, jak tylko dowiedziała się o ich pomyśle.

Kodur wyda Rawiczów przed Majakiem w 3330 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale w 3330 odcinku "Barw szczęścia" Majak nie zdecyduje się przesłuchać wyłącznie Zwoleńskiej, bo na krzesełku wyląduje u niego także i Kodur. Tym bardziej, że inspektor już wcześniej będzie podejrzewał, że jego kolega ma jakiś związek z tą sprawą i że to najpewniej on w ostatniej chwili ostrzegł Rawicza przed zasadzką policji. I choć początkowo Marcin mu się do tego nie przyznał, to jednak Majak mu nie odpuści!

Zwłaszcza, że w 3330 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie miał już żadnych wątpliwości, że Marcin jest winny! I niestety będzie miał rację. Ale czy Kodur tym razem się do tego przyzna? Szczególnie, że w tej sytuacji wkopałby i sam siebie, bo przecież na prośbę Natalii im pomógł, mimo iż wiedział, co planują i co to może dla niego oznaczać. Czy zatem się na to zdecyduje? A może dalej będzie szedł w zaparte, szkodząc i sobie?

Modrzycki ostatecznie pogrąży Cezarego i Józefinę w 3332 odcinku "Barw szczęścia"?

Tym bardziej, że w 3330 odcinku "Barw szczęścia" będzie mógł pogrążyć ich ktoś inny! A mowa tu o Modrzyckim (Piotr Ligienza), który był na procesie Andrzeja i napisał o tym nawet artykuł, ale Kornel (Jakub Bohosiewicz) zabronił mu go wówczas puścić. I nie inaczej będzie, gdy po aresztowaniu Rawiczów, Błażej wróci do tematu! Jednak Jezierski wciąż nie zgodzi się na jego publikację. Ale redaktor naczelny już go nie posłucha!

Czy w 3332 odcinku "Barw szczęścia" materiał Modrzyckiego okaże się gwoździem do trumny Rawiczów? Czy Zwoleńskiej i Kodurowi także się za to oberwie? A może wręcz przeciwnie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Barwy szczęścia odc. 3330. Natalia (Maria Dejmek), Majak (Łukasz Borowski)
Galeria zdjęć 26
Barwy szczęścia. Kodur w pułapce Majaka! Odkryje przeciek z aresztowaniem Cezarego

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3336: Natalia powie Cezaremu, że już go nie kocha! Tak…
Barwy szczęścia. Cezary aresztowany za zlecenie zabójstwa! Natalia mu nie pomoże?