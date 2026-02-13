Barwy szczęścia, odcinek 3329: Policja u Natalii i Cezarego! Zwoleńska nie zdoła ocalić Rawiczów - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3329 - środa, 4.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3329 odcinku "Barw szczęścia" z samego ranka Majak wkroczy do domu Natalii i Cezarego wraz z posiłkami. Policjanci momentalnie poderwą małżonków z kanapy, gdzie akurat będą spać, na równe nogi. Tym bardziej, że zjawią się tam nie bez powodu, bo będą mieli nakaz przeszukania, aby znaleźć tam dowody na winę Rawiczów w zleceniu zabójstwa Andrzeja Zastoi-Modelskiego (Leon Charewicz) jednemu z policjantów.

I choć nie doszło ono do skutku, gdyż w ostatniej chwili zaalarmowany przez Zwoleńską Kodur (Oskar Stoczyński) zdołał powstrzymać Rawicza przed aresztowaniem, to jednak w 3329 odcinku "Barw szczęścia" już nikt nie zdoła mu pomóc! W tym także sama Natalia!

Policja aresztuje Rawiczów na oczach Natalii w 3329 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3329 odcinku "Barw szczęścia" policjanci zaczną przeszukiwać dom Natalii i Cezarego, jednak niestety na tym nie poprzestaną i jeszcze zatrzymają nie tylko Rawicza, ale także i jego matkę. Tym bardziej, że podstawiony policjant najpierw będzie umawiał się z kobietą, a potem pałeczkę przejmie mężczyzna i inspektorom nie trudno będzie się domyślić, że chodzi właśnie o Rawiczów!

I stąd w 3329 odcinku "Barw szczęścia" Cezary i Józefina zostaną zatrzymani, a policjanci wyprowadzą ich z domu na oczach przerażonej Natalii, która od początku będzie się tego obawiać. A teraz to stanie się rzeczywistością, a ona nie będzie w stanie nic zrobić. Ani jako żona i synowa, ani prawniczka, gdyż sama zda sobie sprawę, że są winni, a funkcjonariusze jeszcze będą mieć podstawy, aby ich zatrzymać!

Zwoleńska też będzie mieć kłopoty w 3330 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale to w 3329 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie oznaczać, że Natalia będzie mogła czuć się bezpiecznie, gdyż i jej nie ominie przesłuchanie! I choć co prawda, Zwoleńska nie zostanie zatrzymana wraz z Rawiczami i dotrze na komisariat nie z aresztu, a domu, to także znajdzie się na celowniku policji właśnie z racji koligacji rodzinnym i mieszkania z oskarżonymi pod jednym dachem!

Czy w 3330 odcinku "Barw szczęścia" Zwoleńska ich wyda? A może zdecyduje się kryć męża i teściową albo odmówi składania wyjaśnień, do czego także będzie mieć prawo, z czego doskonale będzie zdawać sobie sprawę. Zdradzamy, że Natalia postawi na tą ostatnią opcję, ale to wciąż nie będzie koniec, gdyż na przesłuchaniu wyląduje także i Kodur! Czy inspektor wsypie całą ich trójkę, a tym samym pogrąży i siebie? A może zrobi to za nich ktoś inny? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

