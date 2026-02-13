Barwy szczęścia, odcinek 3322: Cezary nie wróci do Natalii! Nawet Józefinie nie uda się uratować ich małżeństwa - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3322 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3322 odcinku "Barw szczęścia" Natalia postanowi wrócić do domu. Tym bardziej, że tego dnia będzie miał wrócić tam i Cezary ze swojego służbowego wyjazdu do Brukseli. I choć Zwoleńska będzie straszliwie obawiać się konfrontacji z mężem, to jednak postanowi dać im ostatnią szansę i zawalczyć o ich małżeństwo ku radości Józefiny, która jak podaje swiatseriali.interia.pl także będzie im kibicować.

- Jestem pewna, że Cezary też zmądrzeje... Wszystko wróci do normy - zacznie zapewniać ją Józefina, na co Natalia w odpowiedzi przyzna jej, że gdyby w to nie wierzyła, to by nie wróciła.

W 3322 odcinku "Barw szczęścia" Józefina obieca Natalii, że zrobi wszystko, aby pomóc jej rozwiązać wszystkie problemy, z jakimi musi mierzyć się przez Cezarego. Oczywiście, Zwoleńska będzie ogromnie wdzięczna swojej teściowej, ale uzna, że z tym muszą już sobie poradzić sami, w czym Rawiczowa się z nią zgodzi. Jednak zrobi wszystko, aby im to ułatwić.

- Dziękuję, ale wiesz... Sprawy z Cezarym musimy ułożyć między sobą sami - wytłumaczy jej Natalia.

- Zgadzam się, co nie znaczy, że nie mogę zadbać o właściwy entourage. Zaopiekuję się Leą, przygotuję odpowiedni podkład kulinarny... Od razu łatwiej będzie się wam rozmawiało... Podstawowa zasada: rodzina w trudnych chwilach musi trzymać się razem - uzna Rawiczowa.

Cezary odwoła swój powrót do Polski w 3322 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3322 odcinku "Barw szczęścia" syn ją zawiedzie, bo Cezary niespodziewanie odwoła swój przyjazd do Polski, o czym poinformuje Natalię krótkim SMS-em. A co więcej, nie powie jej, kiedy i czy jeszcze w ogóle wróci!

- Mówi, że coś pilnego mu tam wypadło i musi zostać - wyzna teściowej Zwoleńska.

I tym w 3322 odcinku "Barw szczęścia" już zagotuje matkę, która zdecyduje się z nią rozprawić. Ale jej syn to przewidzi i wyłączy telefon, w związku z czym już nawet Józefina nie będzie w stanie nic zrobić, aby im pomóc...

- I komunikuje ci to w dwóch zdaniach? O nie, ja tego tak nie zostawię - oburzy się Rawiczowa, po czym sięgnie po telefon i wybierze numer do syna, ale bezskutecznie - Wyłączył telefon...

Zwoleńska zdecyduje się na rozwód z Rawiczem w 3322 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3322 odcinku "Barw szczęścia" w oczach Natalii pojawią się łzy, gdyż Zwoleńska zda sobie sprawę, że to już konie ci nie ma czego ratować. Oczywiście, Józefina od razu zacznie ją wspierać i pocieszać, ale prawniczka już będzie wiedzieć swoje.

- Potrzeba ci czegoś? Wszystko się jeszcze ułoży, zobaczysz - zapewni ją Józefina.

- Nie... Po tym, co się dziś stało, nie mam już złudzeń - wyzna jej smutno Natalia.

Do tego stopnia, że już w 3322 odcinku "Barw szczęścia" Natalia postanowi wnioskować o rozwód z Cezarym. Jednak jeszcze nie powie o tym Józefinie, a Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska), która po szczerej rozmowie z córką nawet nie będzie próbować jej przed tym powstrzymać..

- Nasze małżeństwo z Cezarym to właściwie fikcja. Nie jesteśmy razem, nie rozmawiamy, nie ufam mu... Właściwie to się go boję - wyzna matce.

- Kochanie, cokolwiek zrobisz, stoję za tobą murem - obieca jej Małgorzata.

