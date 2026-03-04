Barwy szczęścia, odcinek 3340: Justin z Tomkiem przejmą hotel Stańskiego? Bruno da im popalić 

"Barwy szczęścia" odcinek 3340 - czwartek, 19.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3340 odcinku „Barw szczęścia” Justin dowie się, że wszystkie konferencje i imprezy zaplanowane na najbliższe miesiące zostały nagle wstrzymane. Polecenie wyda sam Stański, który zdecyduje, że bez jego osobistej zgody nic się nie odbędzie.

Justin zgorszony zachowaniem Stańskiego w 3340 odcinku "Barw szczęścia"

– Stański kazał wstrzymać wszystkie przygotowania do imprez, których nie zatwierdził on albo Karolina – usłyszy Justin (dialog pochodzi z portalu światseriali.interia.pl).

Skotnicki wpadnie w furię, bo grafik był wypełniony po brzegi. Odwołanie rezerwacji oznacza ogromne straty finansowe i ryzyko utraty wiarygodności wśród klientów. Justin natychmiast ruszy do gabinetu Bruna, by przekonać go do zmiany decyzji. Przypomni, ile pracy włożył w pozyskanie zleceń i podkreśli, że większe przychody pomogą szybciej wyjść z długów. Jednak Stański pozostanie nieugięty.

Bruno jasno da do zrozumienia, że najważniejsza jest dla niego renoma hotelu i jego ekskluzywny charakter. Nie chce, by butikowy obiekt zamienił się w „imprezownię dla przypadkowych firm”. Gdy Justin przypomni, że jako inwestor ma prawo współdecydować, Stański szybko go sprowadzi na ziemię, podkreślając, że jest tylko udziałowcem mniejszościowym.

Justin z Kępskim przejmą hotel Stańskich?

Kulminacja nastąpi, gdy Bruno utnie wszelkie dyskusje słowami: – Ja tu decyduję. Umowa inwestycyjna daje mi takie prawo.

Po ostrej wymianie zdań Justin nie zamierza się poddać. Poprosi Kajtka, by wstrzymał się z wysyłaniem oficjalnych anulacji. Potem zadzwoni po Tomka. Kępski szybko pojawi się w hotelu i przyzna, że masowe odwołania mogą odbić się czkawką, spadną oceny w sieci i reputacja obiektu. Obaj wspólnicy spróbują jeszcze raz przemówić Brunowi do rozsądku, ale Stański nie będzie chciał słuchać argumentów. Dla niego sprawa jest zamknięta.

Czy to początek otwartego buntu przeciwko Stańskiemu? Czy Justin i Tomek zdecydują się na ryzykowny ruch, by przejąć realną kontrolę nad hotelem? A może Bruno pokaże im, kto naprawdę rządzi?