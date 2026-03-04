M jak miłość, odcinek 1919: Kama odejdzie od Marcina. Znajdzie tylko pożegnalny list, kiedy nie spełni jej ultimatum - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Rozstanie Kamy i Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość" będzie już przesądzone! Pół roku po ślubie Chodakowscy nie dogadają się w tak ważnej kwestii jak wspólna przyszłość, bezpieczeństwo ich rodziny, dzieci Marcina i Izy (Adriana Kalska).

Dla niego praca w agencji detektywistycznej będzie nie tylko pasją, ale także prawdziwym powołaniem. Z kolei ona nie zniesie dłużej życia w takim strachu, niepewności, że ukochanemu mogłoby się coś stać. Nie przeżyłaby drugi raz, gdyby znowu go zabrakło, gdybym znowu musiała przechodzić przez to wszystko, co wycierpiała, kiedy został porwany.

Kama nie odpuści i w 1919 odcinku "M jak miłość" zażąda, żeby Marcin rzucił pracę

Po powrocie ze Śląska w 1919 odcinku "M jak miłość" Kama i Marcin tylko przez krótką chwilę będą razem szczęśliwi. Nie nacieszą się sobą, bo ona znów postawi męża przed trudnym wyborem - albo rzuci tę pracę albo z nimi koniec, odejdzie od niego. Po raz kolejny Marcin usłyszy ultimatum Kamy na romantycznej kolacji w jej salonie fryzjerskim, który ma otworzyć, jak tylko skończy kurs.

- Chcesz mi powiedzieć, że jeżeli nie rzucę pracy w agencji, to ty ode mnie odejdziesz... Proszę cię, nie każ mi wybierać... - zwróci się do ukochanej Marcin, lecz Kama nie ustąpi.

Tak się skończy małżeństwo Kamy i Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość"?

W "Kulisach serialu M jak miłość" Michalina Sosna i Mikołaj Roznerski zapowiedzieli, że związek Kamy i Marcina znajdzie się na rozdrożu, że ich małżeństwo może tego nie przetrwać. Bo Chodakowski nie będzie w stanie zrozumieć żony, podporządkować się jej woli. W grę wchodzi bowiem praca detektywa, w której się spełnia i która dostarcza mu adrenaliny.

- Kama sama jest pod ścianą i czuje, że to jest nie w porządku stawianie takiego ultimatum, ale jest to silniejsze od niej. To jest patowa sytuacja. Ciężko znaleźć jakieś wyjście, które usatysfakcjonuje obie strony. Kama daje wybór Marcinowi, żeby sobie może poukładał wszystko, żeby też zrozumiał, co ona czuje... - wyjaśniła zachowanie swojej bohaterki Michalina Sosna. - Nie warto być w związku nieustępliwym. Marcin bardzo kocha Kamę, ale chyba sobie nie wyobraża życia bez agencji detektywistycznej... - zapowiedział Mikołaj Roznerski.

Kama odejdzie od Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość". Zostawi list na pożegnanie!

Na koniec 1919 odcinka "M jak miłość" Marcin wróci do mieszkania, jednak nie zastania tam Kamy. Znajdzie tylko list pożegnalny od żony. Kama odejdzie od niego. Czy na zawsze? To się okaże już wkrótce w nachodzących odcinkach.

