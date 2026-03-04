M jak miłość, odcinek 1915: Kasia okłamie Mariusza, że urodziła sama! Nie wyda się, że Jakub był przy porodzie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Fałszywa Kasia już tak daleko zabrnęła w swoich kłamstwach, że w 1915 odcinku "M jak miłość" naturalnie przyjdzie jej oszukiwanie Mariusza w tak ważnej kwestii jak przebieg porodu! Doskonale wie bowiem jak obsesyjnie zazdrosny jest Mariusz, jak boi się, że Jakub mu ją odbierze, więc postanowi przemilczeć fakt, że to Karski przywiezie ją do szpitala, kiedy zacznie się poród.

Kłamstwo Kasi w sprawie ojca dziecka w 1915 odcinku "M jak miłość"

Mało tego! W 1915 odcinku "M jak miłość" Kasia nie zaprzeczy, że Jakub jest ojcem dziecka, żeby położona wpuściła go na oddział. Ani też później, kiedy Karski usłyszy od niej, że ma śliczną, zdrową córeczkę. Ponieważ w tym czasie nie będzie przy Kasi jej narzeczonego, kolejne kłamstwo wyda jej się najlepszym rozwiązaniem.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1915: Kasia po porodzie wmówi Mariuszowi, że dziecko jest wcześniakiem! Nie zauważy, że jest za duże na ósmy miesiąc ciąży? - ZDJĘCIA

Mariusz w 1915 odcinku "M jak miłość" nie zauważy, że córka Kasi jest za duża jak na wcześniaka

Co zrobi Mariusz gdy już po porodzie Kasi w 1915 odcinku "M jak miłość" zjawi się w szpitalu, ranny i obolały po operacji, którą przejdzie wskutek wypadku? Nie będzie nic podejrzewał, że Kasia nie urodziła sama, że był z nią Jakub - prawdziwy ojciec dziecka. Nie zauważy też, że "ich" córka jest za duża jak na wcześniaka. Narzeczona okłamała go bowiem, że jest dopiero w ósmym miesiącu ciąży. Wszystko po to, żeby się nie domyślił, że zaszła w ciążę jak była jeszcze z Jakubem.

M jak miłość. Jakub po porodzie Kasi wybierze dla córki piękne imię! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Mariusz, a co ty tutaj robisz? - Kasia będzie zaskoczona widokiem ukochanego. - Musiałem was zobaczyć. Nasza córeczka... Kochanie, ty byłaś taka dzielna... - Mariusz od razu podejdzie do dziecka i przytuli Kasię. - Jesteś po operacji, powinieneś leżeć... - Dałaś sobie radę ze wszystkim sama... Jak ona? Urodziła się dużo za wcześnie przecież? - Wszystko dobrze...- wykręci się Kasia. - Kochanie już dobrze. Jestem przy tobie...

W ten sposób w 1915 odcinku "M jak miłość" Mariusz nie dowie się, że Jakub był z Kasią przy porodzie, że to on zawiózł ją do szpitala. Nie tylko prawda o ojcu dziecka się nie wyda, a kolejne tajemnice coraz bardziej będą ciążyć zakłamanej Kasi.