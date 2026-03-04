M jak miłość, odcinek 1919: Koniec tułaczki Kamy na Śląsku. Wróci do Marcina, ale to jeszcze nie koniec - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1919 odcinku "M jak miłość" zakończy się pobyt Kamy, dzieciaków i Izy na Śląsku. Przypomnijmy, że Marcin wysłał bliskich do Rudy Śląskiej, ponieważ jego praca znów zagraża bezpieczeństwu żony, dzieci i byłej partnerki. Zresztą wiele osób jest narażonych na niebezpieczeństwo, ponieważ Chodakowski wiecznie znajduje się w centrum szokujących zdarzeń i dziwnych środowisk, które mogą mu zaszkodzić. To denerwuje Kamę, która zacznie naciskać na zmianę pracy detektywa. On jednak kocha swój zawód.

Powrót Kamy ze Śląska w 1919 odcinku "M jak miłość"

Kama zawita do warszawskiego mieszkania Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość", dostanie kwiatki od męża, a co więcej Chodakowski przyszykuje też wspólny posiłek. Wszystko byle wyrównać kryzys w związku i jakoś dogadać się z żoną. Początkowo będzie się wydawało, że powrót Kamy do stolicy oznacza koniec nieścisłości, ale to niestety nieprawda. Najgorsze dopiero przed nimi!

To nie jest zazdrość o pasję, to nie jest zazdrość o to, że ktoś coś robi, po prostu on jej nie rozumie - mówi Michalina Sosna w "Kulisach M jak miłość". Marcin zdaje zdaje sobie sprawę jak dużo to kosztuje Kamę i ile ona poświęca, ale gdzieś z tyłu głowy ma to, że on nic innego nie potrafi robić, że wszędzie indziej się dusi, że ta praca w agencji to jego życie - tłumaczy Mikołaj Roznerski.

Powrót Kamy ze Śląska źle się skończy

Wiadomo już, że kryzys eskaluje. Marcin będzie pewny, że jakoś dogada się z żoną w kwestii pracy. Ona jednak okaże się nieustępliwa. Postawi twarde ultimatum, a wkrótce w "M jak miłość" Chodakowski odczyta list od ukochanej, w którzym Ślązaczka prawdopodobnie zakomunikuje swoje odejście! To będzie szok dla wszystkich.