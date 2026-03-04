Nowa Ania w M jak miłość. Tak zmieni się siostra Kamy po ślubie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1919 odcinku "M jak miłość" wróci dawno niewidziana Ania, którą ostatni raz widzowie mogli oglądać na ślubie Kamy i Marcina (Mikołaj Roznerski). Od tego momentu siostra Chodakowskiej pojawiała się wyłącznie w jej rozmowach ale w końcu zagości na ekranie i osobiście! I to jak, bo pojawi się z naprawdę ogromnym przytupem!

Wszystko przez to, że w 1919 odcinku "M jak miłość" Ania znów zaskoczy wszystkich swoim nowym wyglądem! Siostra Kamy ponownie przejdzie niezwykłą metamorfozę i zmieni się nie do poznania! Do tego stopnia, że aż trudno będzie ją rozpoznać! A wszystko za sprawą jednego szczegółu, który kolejny raz kompletnie ją zmieni!

Ania przejdzie kolejną metamorfozę w 1919 odcinku "M jak miłość"!

Zdradzamy, że w 1919 odcinku "M jak miłość" Ania pojawi się w zupełnie innej fryzurze! Siostra Kamy ponownie zmieni kolor włosów, tak samo jak miało to miejsce jeszcze przed ślubem Chodakowskich i wieczorem panieńskim jej siostry, a po sprzedaży ich wspólnego butiku, gdy już zaskoczyła nieco krótszymi i jaśniejszymi włosami niż dotychczas, bo wcześniej przyzwyczaiła widzów do nieco dłuższej długości i ciemniejszej barwy.

Ale w 1919 odcinku "M jak miłość" już w ogóle nie będzie po tym śladu, bo po ślubie Kamy i Marcina, Ania rozjaśni się już całkiem na jasny blond! A przez to już w niczym nie będzie przypominać dawnej siebie, bo tym razem zmieni się już naprawdę nie do poznania!

Co będzie stać za kolejną przemianą siostry Kamy w 1919 odcinku "M jak miłość"?

Oczywiście, w 1919 odcinku "M jak miłość" odmieniona Ania nie zjawi się bez powodu, bo odwiedzi siostrę w momencie, gdy w jej małżeństwo z Marcinem zawiśnie na włosku, za sprawą pracy detektywa, której Kama będzie miała już serdecznie dość. I choć Chodakowska w końcu wróci do męża, to jeszcze nic nie będzie takie pewne!

Czy zatem w 1919 odcinku "M jak miłość" zakochana wcześniej w Marcinie, Ania postanowi to wykorzystać, aby w końcu odbić go siostrze i użyje przy tym swojego odmienionego wyglądu? Czy w ten sposób będzie chciała na nowo zdobyć Chodakowskiego? A może wręcz przeciwnie, pomoże małżonkom wyjść z kryzysu? Tym bardziej, że przecież już przed ich ślubem pogodziła się z tym, że detektyw wybrał nie ją, a jej siostrę. A zatem, niewiele wskazuje na to, aby miała go teraz jej zabrać! Ale kto wie!

