M jak miłość. Rogowski odtrąci Marysię dla Joanny. Różnica wieku nie będzie przeszkodą. Odbierze mu rozum na stare lata - WIDEO

Czy Artur Rogowski w "M jak miłość" zdradzi Marysię z Joanną?

Scenarzyści "M jak miłość" wymyślili kolejną zdradę, która może zakończyć związek Marysi i Artura. I to w najmniej spodziewanym momencie, kiedy rodzina Rogowskich wciąż nie uporała się z tragedią, jaka spadła po śmierci Franki, ucieczce Pawła od rodziny.

To Marysia wzięła na siebie ciężar opieki nad wnukiem Antosiem, by syn zmarłej Franki i Pawła nie odczuł braku rodziców. Na wsparcie Artura nie może za bardzo liczyć, bo ona skupi się na pacjentach, prowadzeniu przychodni i nowej lekarce Joannie, którą zatrudnił w 1914 odcinku "M jak miłość" i która od pierwszego wejrzenia rozpaliła w mężu Marysi silne, zakazane uczucie. Czy dojdzie do zdrady?

Tak Rogowski i Joanna zbliżą się do siebie w "M jak miłość"

Nadchodzące odcinki "M jak miłość" w marcu przyniosą zbliżenie Rogowskiego do Joanny, których połączy nie tylko wspólna praca w przychodni, ale także propozycja wyjazdu na konferencję medyczną. Atrakcyjna, pewna siebie Joanna nie będzie miała żadnych oporów, żeby flirtować z żonatym szefem, słusznie wyczuwając, że Rogowski też do niej coś czuje.

Zdrada Rogowskiego z Joanną w "M jak miłość"? Straci dla niej rozum!

Dominika Sakowicz i Robert Moskwa w "Kulisach serialu M jak miłość" uchylili rąbka tajemnicy, jak potoczą się dalej losy ich bohaterów, czy Rogowskim i Joanną dojdzie do czegoś więcej. Mąż Marysi spróbuje zachować dystans, ale ewidentnie będzie go ciągnęło do Joanny. Nie przestanie o niej myśleć ani na chwilę. Chociaż serce będzie mu się wyrywało do Joanny, rozum podpowie, że nie tędy droga. Wiele lat temu Artur zdradził żonę z Teresą (Dominika Łakomska), więc doskonale wie, czym kończy się zdrada! Drugi raz nie zrobi tego Marysi? Nie wiadomo...

- Joanna czuje, że to jest trochę tak, że Rogowski by chciał, ale się boi. On ma rodzinę. Na pewno nie chce nikomu zrobić krzywdy, nie chciałby tego rozwalić. Rozum go trzyma przy tym, a jednak serce podpowiada coś innego... - zapowiedziała Dominika Sakowicz.

- Ja myślę sobie, że Rogowski nie dopuszcza takiej ewentualności, że może cokolwiek zaiskrzyć. Na Boga no taka różnica wieku i ja w szczęśliwym związku... Tam, gdzie w grę wchodzą uczucia, tam ciężko mówić o panowaniu nad sytuacją. Ale też stawka jest wysoka. Trudno też samemu się ganić za swoje myśli, bo one są kompletnie od nas niezależne. Nie panujemy nad myślami. Ale oczywiście można się przyprowadzać do porządku za każdym razem, co Rogowski konsekwentnie czyni... - wyjaśnił Robert Moskwa.

Marysia odtrącona przez Artura w 1920 odcinku "M jak miłość". To wina Joanny!

W 1920 odcinku "M jak miłość" rozegrają się sceny w domu Joanny, które będą zapowiedzią zdrady. Rogowski odwiedzi młodą lekarkę w jej domu, a ta zaproponuje, żeby został u niej na kolacji. Artur zbliży się do niej i będzie o krok od pocałunku. W ostatniej chwili się jednak powstrzyma. Wróci do Marysi, która będzie się czuła coraz bardziej samotna bez męża, przytłoczona obowiązkami w domu, opieką nad wnukiem.

- Stęskniłam się za tobą, wiesz? - wyzna Arturowi, który czule ją dotknie, ale będzie się zachowywał tak, jakby chciał ją odtrącić...