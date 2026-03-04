Farma 5, odcinek 13: Głód farmerów wymknie. się spod kontroli. Farmer Tygodnia stanie przed najtrudniejszą decyzją

Głód zaostrzy konflikty w 13. odcinku "Farmy"

Każdy dzień na Farmie zacznie się jak zwykle, od ciszy przerywanej pianiem koguta. Jednak tym razem atmosfera będzie znacznie cięższa. Narastające zmęczenie i brak jedzenia sprawią, że napięcie między uczestnikami osiągnie punkt krytyczny.

Krem, maska i sery, wszystkie wysiłki będą prowadzić do jednej nagrody: wózka pełnego smakołyków. Farmerzy w napięciu będą czekać na werdykt, który może odmienić ich sytuację w programie.

Najtrudniejsza decyzja Farmera Tygodnia

Przed liderem stanie poważny dylemat. Czy zdecyduje się wskazać jednego z uczestników do pojedynku nagłej śmierci w zamian za dodatkowe pieniądze? Taka decyzja może wywołać lawinę konsekwencji i na dobre podzielić grupę.

W Domku Farmera konflikt o jedzenie wybuchnie ze zdwojoną siłą. W obliczu niedoboru szybko okaże się, kto potrafi myśleć o innych, a kto walczy wyłącznie o siebie. Padną ostre słowa, a emocje sięgną zenitu.

Otwarte starcie i gra na psychikę

Roland przekona się, że trafił na wymagającą przeciwniczkę. Jego decyzje spotkają się z otwartą krytyką, a napięcie między nim a jedną z farmerek wyraźnie wzrośnie. W męskim gronie przyzna, że próbował wejść jej na psychikę, co tylko podsyci konflikt.

Czy głód okaże się silniejszy niż dotychczasowe sojusze? I kto zapłaci najwyższą cenę za władzę? Odpowiedzi przyniesie 13. odcinek „Farmy”.