M jak miłość. Ona gra Joannę, która rozkocha w sobie Rogowskiego. Prywatnie Dominika Sakowicz jest w związku z fotografem - ZDJĘCIA

Kim jest Dominika Sakowicz, czyli Joanna z "M jak miłość"?

Dominika Sakowicz dzięki roli Joanny Dobrzańskiej w "M jak miłość" ma szansę dołączyć do grona najpopularniejszych aktorek w Polsce! Jak dotąd 31-latka w swojej karierze grała mniejsze role w serialach, ale aktorstwo towarzyszy jej od zawsze, było naturalnym wyborem i jedyną drogą. To absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej, która od lat konsekwentnie buduje swoją filmową i serialową karierę. Na ekranie pojawiła się m.in. w takich produkcjach jak seriale "Pod wspólnym niebem" i "Rafi", ale występowała też w filmach: "Baśka", "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją", "Ślady na wodzie".

Poza aktorstwem Dominika Sakowicz pasjonuje się jazdą konną i pływaniem, uwielbia też podróże, z których przywozi piękne zdjęcia publikowane na profilu na Instagramie.

Prywatnie Dominika Sakowicz ma chłopaka, jest nim fotograf Kuba Łysiak. Od listopada zeszłego roku nowa gwiazda "M jak miłość" i jej ukochany chętnie publikuje wspólne fotki na Instagramie, nie tylko z podróży, ale także z romantycznych randek.

Czy Dominika Sakowicz zostanie w obsadzie "M jak miłość" na długo?

Joanna Dobrzańska po raz pierwszy pojawia się w 1914 odcinku "M jak miłość", kiedy przyjeżdża do Grabiny w poszukiwaniu nowej miłości, ale także z powodu pracy. W wiejskiej przychodni w Lipnicy zatrudnia ją Artur Rogowski, który od pierwszego wejrzenia jest z nią oczarowany. Z czasem uczucie Rogowskiego do Joanny stanie się silniejsze i może popchnąć go do zdrady.

A to oznacza tylko jedno - Dominika Sakowicz zostanie w obsadzie "M jak miłość" co najmniej do końca tego sezonu, a może nawet dłużej. Wątek Joanny, która rozpali w Rogowskim namiętność i pożądanie będzie trzymał widzów w napięciu aż do przerwy wakacyjnej. I wszyscy zapewne będą się prześcigali w domysłach, czy Artur zdradzi Marysię z Joanną.

