M jak miłość, odcinek 1918: Piotrek w końcu odkryje kryjówkę Pawła! Nie wróci do rodziny

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1918 odcinku "M jak miłość" Piotrkowi w końcu uda się odnaleźć ukrywającego się już od dłuższego czasu Pawła! Przypomnijmy, że miesiąc po śmierci Franki (Dominika Kachlik), jej mąż oddał ich synka Antosia (Mark Myronenko) pod opiekę Marysi, po czym zdecydował się wyjechać, aby wszystko na nowo sobie poukładać. Zduński odciął się od rodziny i zerwał z nimi kontakt, pisząc jedynie krótkie wiadomości do matki.

Ale w 1918 odcinku "M jak miłość" niespodziewanie i Marysia straci z nim kontakt, bo Paweł nagle i do niej przestanie się odzywać. Wówczas Rogowska zacznie już straszliwie martwić się o syna, którego nie będzie już od 1908 odcinka. Jednak w międzyczasie, za poleceniem Kingi (Katarzyna Cichopek), brata wciąż będzie szukał Piotrek! I wreszcie do niego dotrze!

To Piotrek odnajdzie Pawła w 1918 odcinku "M jak miłość"!

W 1918 odcinku "M jak miłość" Piotrek w końcu odnajdzie brata w leśniczówce w Kampinosie. Tej samej, do której wcześniej już przyjechali Magda z Andrzejem (Krystian Wieczorek), gdy Budzyńska domyśliła się, że właśnie tam może ukrywać się Zduński. I to nie bez przyczyny, gdyż właśnie tam Paweł chował się także po swoim rozwodzie, który równie mocno przeżył.

Tyle tylko, że Paweł nie pokazał się Budzyńskim, przez co Magda z Andrzejem ustąpili. Ale Piotrek podąży ich śladem i w 1918 odcinku "M jak miłość" wreszcie dotrze do brata, bo przed nim bliźniak już się nie ukryje! Zduński stanie z nim z twarzą w twarz i osobiście zobaczy, jak w złym stanie jest Paweł, który wciąż nie pozbiera się po śmierci Franki. I to niestety niejako z jego winy, gdyż to w końcu za jego namową Kinga przekazała mu pożegnalne filmiki Zduńskich, które doprowadziły go właśnie do takiego, a nie innego stanu...

Zduński w końcu wróci do rodziny w 1918 odcinku "M jak miłość"?

W 1918 odcinku "M jak miłość" Paweł wciąż będzie załamany po śmierci Franki. Do tego stopnia, że nie będzie jeszcze w stanie wrócić do swojego mieszkania, rodziny, a przede wszystkim Antosia, który najbardziej będzie przypominał mu Frankę. Z resztą tak samo jak wszystko, co i kto będzie otaczał go czy to w Warszawie czy Grabinie, gdzie miał powstać i ich wymarzony dom.

Czy zatem w 1918 odcinku "M jak miłość" Paweł zdecyduje się jeszcze zostać w leśniczówce w Kampinosie? Czy Piotrek mu na to pozwoli? A może siłą ściągnie brata z powrotem ze sobą i pomoże mu stanąć na nogi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

