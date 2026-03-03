M jak miłość, odcinek 1918: Marysia straci kontakt z Pawłem! Nagle przestanie odzywać się do matki

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1918 odcinku "M jak miłość" Marysia nagle straci kontakt z Pawłem, który przestanie odzywać się już nawet do matki. I choć do tej pory Rogowska była jedną osobą, do której Zduński wysyłał wiadomości, gdy Piotrek (Marcin Mroczek), Kinga (Katarzyna Cichopek) i Magda (Anna Mucha) odbijali się od ściany, to teraz i ona podzieli ich los!

Wszystko przez to, że w 1918 odcinku "M jak miłość" Paweł już przestanie dawać jakiekolwiek znaki życia, przez co Marysia zacznie się o niego naprawdę poważnie niepokoić. Tym bardziej, że od jego wyjazdu minie już sporo czasu, a on wciąż nie poradzi sobie ze śmiercią Franki (Dominika Kachlik), przez co nie będzie w stanie wrócić do domu i Antosia (Mark Myronenko)...

Marysia zacznie poważnie niepokoić się o Pawła w 1918 odcinku "M jak miłość"!

I z tego względu w 1918 odcinku "M jak miłość" strach Rogowskiej już sięgnie zenitu, bo już nikt nie będzie wiedział, co dzieje się ze Zduńskim i czy w ogóle on jeszcze żyje. Szczególnie, iż każdy będzie znał jego skłonność do alkoholu i pakowania się w kłopoty. I choć do tej pory Paweł jakoś sobie radził, tak teraz, gdy jakikolwiek kontakt z nim nagle się urwie, to jego losy staną pod dużym znakiem zapytania.

Ale na szczęście, w 1918 odcinku "M jak miłość" tylko na chwilę, bo Piotrkowi w końcu uda się odnaleźć Pawła całego! I choć trochę mu to zajmie, bo Kinga wyśle męża na poszukiwania brata już we wcześniejszym odcinku, to jednak dopiero teraz Zduńskiemu uda się dotrzeć do bliźniaka. A tym samym uspokoić zaniepokojoną Marysię, a także resztę rodziny i przyjaciół Pawła!

Piotrek w końcu odnajdzie brata w 1918 odcinku "M jak miłość"!

Zdradzamy, że w 1918 odcinku "M jak miłość" Piotrek wreszcie dotrze do ukrywającego się Pawła! Zduński w końcu odnajdzie kryjówkę brata, jednak nie dotrze do niej jako pierwszy, gdyż już wcześniej na ten trop wpadła przecież Magda, która wybrała się tam razem z Andrzejem (Krystian Wieczorek). Tyle tylko, że wtedy nie udało im zobaczyć się z Pawłem w leśniczówce w Kampinosie, bo Zduński skutecznie się przed nimi ukrył.

Ale w przypadku bliźniaka w 1918 odcinku "M jak miłość" będzie już zupełnie inaczej, bo Piotrkowi uda się spotkać z bratem. A przy okazji odkryć, że wbrew podejrzeniom wszystkim, jeszcze wcale nie jest gotowy na powrót do domu, rodziny i Antosia...

18