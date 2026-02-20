M jak miłość, odcinek 1914: Odważny krok Artura w relacji z młodą lekarką Joasią! Nie będzie w stanie się powstrzymać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1914 odcinku "M jak miłość" tak jak informowaliśmy jako pierwsi w przychodni Rogowskich pojawi się nowa kardiolożka, która w ten sposób zajmie miejsce Ewy Kalinowskiej (Anna Kerth). Ale tak samo jak swoja poprzedniczka zrobi ogromne wrażenie na swoim szefie, a nawet może i jeszcze większe.

Tym bardziej, że w 1914 odcinku "M jak miłość" do ich pierwszego spotkania dojdzie jeszcze przed pracą, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl Artur zatrzyma się na poboczu, aby pomóc Joasi wymienić koło i opatrzyć jej zranioną rękę. Już wtedy Dobrzańska zrobi na nim ogromne wrażenie, a gdy jeszcze okaże się, że to właśnie ona jechała do niego na rozmowę o pracę, to już w ogóle!

Artur i Joasia szybko przejdą na "ty" w 1914 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1914 odcinku "M jak miłość" Artur bez żadnego zastanowienia przyjmie Joasię do pracy, a na dodatek zacznie ubolewać, że kardiolożka będzie u nich tylko 3 razy w tygodniu. Ale Dobrzańska uspokoi go, że jest otwarta w tym temacie podobnie jak przy rewanżu za jego wcześniejszą pomoc, czym już mocno onieśmieli Rogowskiego.

Do tego stopnia, że w 1914 odcinku "M jak miłość" Rogowski od razu zaproponuje jej, aby przeszli na "ty", na co Dobrzańska oczywiście się zgodzi. A na dodatek przyjmie to z takim samym zadowoleniem jak jej szef!

- Skoro mamy razem pracować… może przejdziemy na „ty”? - zapyta Artur.

- Joanna… - powie, wyciągając dłoń.

- Artur... - odwzajemni się Rogowski.

Rogowski nie będzie w stanie zapomnieć o Dobrzańskiej w 1914 odcinku "M jak miłość"!

I choć na tym w 1914 odcinku "M jak miłość" spotkanie Artura i Joasi się zakończy, to jednak Rogowski nie będzie w stanie przestać myśleć o atrakcyjnej i przesympatycznej kardiolożce. Szczególnie, gdy zobaczy w łazience swoją marynarkę, na której wciąż będzie krew Dobrzańskiej.

Oczywiście, wówczas w 1914 odcinku "M jak miłość" lekarz szybko ochlapie twarz zimną wodą i momentalnie się otrząśnie, gdyż przecież będzie miał żonę i dzieci, to jednak dalsza współpraca z Joasią nie będzie zwiastować nic dobrego. Zwłaszcza, gdy już pierwsze spotkanie z Dobrzańską tak na niego podziała, to aż strach pomyśleć, co będzie potem! Czy zatem dojdzie do kolejnej zdrady u Rogowskich, a kardiolożka rozwali małżeństwo Marysi i Artura? Przekonamy się już niebawem!

