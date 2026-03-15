M jak miłość. Nowy mieszkaniec Grabiny wywoła spore poruszenie u Mostowiaków. Do obsady dołączy znany aktor - ZDJĘCIA

Tak się zmieni obsada "M jak miłość" wiosną 2026. Oni zagrają nowych bohaterów

Obsada "M jak miłość" zmieni się wraz z nadejściem wiosny! Ogromny wstrząs w Grabinie i w małżeństwie Rogowskich wywoła już lekarka Joanna Dobrzańska, którą Artur (Robert Moskwa) zatrudnił w swojej przychodzi i która od pierwszego wejrzenia podbiła serce męża Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Ale na tym nie koniec!

Nie tylko w Grabinie nie zabraknie postaci, którzy odmienią losy m.in. rodziny Chodakowskich. W obsadzie "M jak miłość" od poniedziałku, 23 marca, pojawi Mikołaj Krawczyk jako Aleksander Sowiński, dyrektor administracyjny w przychodni przy klinice ortopedii Olka Chodakowskiego (Maurycy Popiel), któremu od razu podpadnie Aneta (Ilona Janyst), bo zacznie otwarcie krytykować nowego szefa!

Niedługo potem do obsady "M jak miłość" dołączy Katarzyna Dąbrowska. Jako piękna i ambitna Elżbieta Domańska będzie nową kobietą w życiu Marcina (Mikołaj Roznerski). Czy połączy ich tylko praca? To się okaże w nachodzących odcinkach serialu wiosną tuż przed finałem sezonu.

Kim będzie nowy bohater w "M jak miłość" - Mikołaj Lipiński?

Niezłe trzęsienie ziemi w Grabinie w odcinkach "M jak miłość" w kwietniu wywoła tajemniczy, intrygujący Mikołaj Lipiński. Wieś Mostowiaków zyska nowego mieszkańca, który wzbudzi ogromne zainteresowanie w wielu mieszkańcach. Obecność Mikołaja wywoła spore poruszenie w lokalnej społeczności. Na celownik weźmie go przede wszystkim pani sołtys, Zofia Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska). Z czasem zaczną wychodzić na jaw sekrety nieco skrytego mieszkańca.

W roli Mikołaja Lipińskiego w "M jak miłość" wystąpi Mateusz Kościukiewicz, znany 39-letni aktor, który w marcu dołączy też do obsady "Pierwszej miłości" jako nowy Paweł Krzyżanowski.

Oni już znaleźli szczęście w Grabinie w "M jak miłość". Nowi mieszkańcy zostaną tu na stałe

Przypomnijmy, że ostatnio w Grabinie oprócz lekarki Joanny Dobrzańskiej prawdziwy dom i przyjaciół znaleźli m.in. terapeutka Judyta (Paulina Chruściel), jej ojciec Karol Kosowski (Stanisław Brejdygant), którzy zostaną we wsi na stałe. Lada moment w siedlisku u Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) zamieszka Franek (Jarosław Śmigielski), zbuntowany, skrzywdzony przez chłopiec, którego Lisieccy zostali rodzicami zastępczymi.