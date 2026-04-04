M jak miłość, odcinek 1923: Szymek zadzwoni do Marcina z błagalną prośbą! Będzie mieć dosyć - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1923 odcinku "M jak miłość" wyraźnie zdenerwowany Szymek będzie już pewny, że odejście Kamy i całe zamieszanie rodzinne to wina Marcina. Chociaż chłopiec nie zostanie poinformowany o szczegółach konfliktu dorosłych, sama rozmowa Kamy z Izą (Adriana Kalska) wystarczy, by chłopiec utwierdził się w swoich przypuszczeniach.

Szymek wściekły na Marcina w 1923 odcinku "M jak miłość"

- (...) Jego życie, jego pasja... Jego "wszystko"! ... Wiesz, co jest w tym najgorsze? Że ja nie wiem, co Marcin wybierze. Co tak naprawdę jest dla niego ważniejsze... - zwierzy się Kama Izie. - Dostał bardzo prosty komunikat i może to coś zmieni - pocieszy ją była żona Chodakowskiego. Szymek usłyszy rozmowę i od razu utwierdzi się, że tata przesadza.

Chłopiec tak się zdenerwuje, że postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Bardzo lubi Kamę i podobało mu się, że tata układa sobie życie oraz nie ma już konfliktu z Izą. Niestety rodzina staje pod znakiem zapytania, a Szymek zrozumie, że Kama może wkrótce zniknąć z ich życia.

Szymek zadzwoni do Marcina, by dać mu reprymendę

Szymek wykręci numer ojca, który będzie przebywał w biurze detektywistycznym. Zaoferuje Kamie, że wyniesie się do pracy, by ona mogła swobodnie przebywać w mieszkaniu. Jego stan będzie poważny, ponieważ zagubiony i zdenerwowany, wda się w bójkę, sięgnie po alkohol i podejmie dziwne decyzje. Oczywiście przed Szymkiem zacznie udawać, że ma wszystko pod kontrolą.

- Tato, ja wiem co się dzieje - zacznie bez ogródek chłopiec. - Co się ma dziać? Wszystko jest ok - uda Marcin. - Nic nie jest ok. Wiem dlaczego Kama wyjechała. - Synek, mówiłem ci dlaczego. - Nie traktuj mnie jak dziecko! Tato, proszę cię, też się o ciebie boję i Majka też. Zostaw tę pracę i niech Kama wróci do domu - rzuci syn Chodakowskiego i nie będzie znosił dziwnych tłumaczeń. - Synek, posłuchaj... Halo? Szymek? - Marcin zorientuje się, że Szymek się rozłączył.

M jak miłość. Będzie rozwód Kamy i Marcina?