M jak miłość. Marysia popędzi Artura, ale nie zostanie sama w nowym sezonie! Powtórzy się historia sprzed lat - ZWIASTUN

Koniec małżeństwa Marysi i Artura w "M jak miłość" po wakacjach

W kolejnym sezonie "M jak miłość" po wakacjach nastąpi koniec małżeństwa Rogowskich. Wszystko na to wskazuje, że Artur po nocy z Joanną nie opamięta się i będzie coraz bardziej zakochany w młodziutkiej doktor Dobrzańskiej. Miłość do kochanki okaże się silniejsza niż uczucie do Marysi, którą zdradzi i boleśnie zrani.

Nie ma co do tego wątpliwości, że w nowych odcinkach "M jak miłość" jesienią niewierny Rogowski przyzna się Marysi do nocy spędzonej z kochanką, ale także wyzna żonie, co tak naprawdę czuje do kobiety, z którą los połączył go nieprzypadkowo. Bo Artur będzie wierzył w to, że przeznaczenie chciało, by zakochał się w Joannie. I choć będzie się dalej zarzekał, że nie chciał skrzywdzić Marysi, to serce weźmie górę nad rozsądkiem

- Przypadkowe spotkanie Artura i Joanny gdzieś przy polnej drodze, a zobaczcie co z tego wszystkiego się porobiło. A może to nie był przypadek? Może to było przeznaczenie? Fatalne zauroczenie? Jakkolwiek by tego nie nazwać, w życiu Artura zmieni się bardzo dużo i chyba w ogóle życie całej rodziny mocno się pozmienia - wyjaśnia Robert Moskwa w "Kulisach serialu M jak miłość".

Zdradzona Marysia w depresji w nowym sezonie "M jak miłość". Nie wybaczy Arturowi!

Nikogo chyba nie zdziwi, że romans Artura w następnym sezonie "M jak miłość" wpędzi Marysię w depresję! Dowodem na to są urywki scen, które już teraz można obejrzeć w zwiastunie premierowych odcinków w ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość". Marysia pogrąży się w rozpaczy i nawet gdyby Artur błagał ją o wybaczenie, to nigdy mu nie daruje zdrady. Nie po raz drugi. Bo historia zdrady Artura się niestety powtórzy...

Historia zdrady Artura powtórzy się w następnym sezonie "M jak miłość"

Przypomnijmy, że 12 lat temu w "M jak miłość" Rogowski zaliczył już skok w bok, zdradził Marysię z Teresą Drawicz, przyjaciółką Marty (Dominika Ostałowska) z sądu. Wówczas też uległ pokusie i nawiązał romans z dużo młodszą blondynką, która dość szybko ujawniła swoje prawdziwe oblicze.

Kochanka Artura chciała go odsunąć nie tylko od żony, ale także od córki Basi. Mimo że Rogowscy się rozwiedli, Teresie wciąż było mało. Opętana toksyczną miłością do Artura chciała zabić Marysię. Rogowski uratował byłej żonie życie, lecz sam wskutek wypadku został sparaliżowany. Przez wiele miesięcy Artur był kaleką, przykutym do wózka inwalidzkiego.

M jak miłość. Tak się skończy ten sezon. Artur zakochany w Joannie zostawi Marysię

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach