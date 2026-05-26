M jak miłość. Katarzyna Cichopek ogłasza datę startu następnego sezonu. Już wiadomo kiedy nowe odcinki 

Ruszyła przerwa wakacyjna w "M jak miłość"

Po emisji finałowych odcinków sezonu fani "M jak miłość" muszą przygotować się na wakacyjną przerwę. Produkcja tradycyjnie znika z anteny TVP2 na całe lato, ale widzowie już teraz dopytują, kiedy pojawią się nowe odcinki ukochanego serialu. Odpowiedź pojawiła się w najnowszych kulisach produkcji, które były jednocześnie ostatnim premierowy materiałem przed wakacjami.

Kinga z „M jak miłość” zdradza czas powrotu serialu po wakacjach

W "Kulisach M jak miłość" tuż przed emisją ostatniego odcinka z serii, do widzów zwróciła się Kinga Zduńska, grana przez Katarzynę Cichopek. Aktorka zdradziła, że premierowe odcinki „M jak miłość” wrócą na antenę TVP2 już na początku września. Choć dokładna data emisji nowego sezonu nie została jeszcze podana, wiadomo już, że serial ponownie będzie emitowany w swoim stałym paśmie, czyli w poniedziałki i wtorki o 20.55. 1. września 2026 r. wypada akurat we wtorek, będzie to początek roku szkolnego i być może pierwszy odcinek "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie.

- (...) Dziękujemy, że jesteście z nami od tak wielu lat i że jesteśmy waszym ukochanym serialem i najchętniej oglądanym w całej Polsce - mówi Katarzyna Cichopek w ostatnich "Kulisach M jak miłość" w tym sezonie. - Zapraszam na ostatni odcinek, życzę miłego oglądania i udanych wakacji i oczywiście do zobaczenia na początku września - dodaje aktorka.

We wtorek 16 maja 2026 pojawi się specjalny odcinek „M jak miłość”

To jednak nie koniec emocji dla widzów serialu. Już dziś, 26 maja, TVP2 wyemituje wyjątkowy odcinek specjalny z okazji 25-lecia „M jak miłość”. Będzie to jubileuszowy materiał przypominający najważniejsze momenty produkcji i największe historie bohaterów. Warto jednak podkreślić, że nie będzie to premierowy epizod. Stacja pokaże powtórkę specjalnego wydania, które widzowie mogli oglądać już kilka miesięcy temu.

Słowa Kingi Zduńskiej z "M jak miłość" na pewno nieco uspokoiły fanów serialu. Choć wakacyjna przerwa właśnie się zaczyna, produkcja wróci szybciej, niż wielu widzów mogło się spodziewać. Według słów aktorki, "M jak miłość" powróci na antenę już na początku września.