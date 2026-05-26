M jak miłość. Natalka po strzelaninie zdradzi Adama z Lipińskim! Nie weźmie ślubu z Karskim i uwikła się w romans w nowym sezonie - ZWIASTUN

Natalka przeżyje strzelaninę w następnym sezonie "M jak miłość" i zdradzi Adama Karskiego

To było do przewidzenia, że zdrada Natalki w "M jak miłość" to tylko kwestia czasu! Związała się z Adamem Karskim, zamieszkali razem w leśniczówce, przyjęła jego oświadczyny, choć sama tak naprawdę nie wie, czego chce. Jakby tego było mało Natalka w finale sezonu "M jak miłość" zaczęła nawet wątpić w to, czy Adam jest miłością jej życia, czy kocha go na tyle, by wziąć z nim ślub. Nawet babcia Barbara (Teresa Lipowska) odradziła Natalce ślub z Adamem. A wszystkiemu winien Mikołaj Lipiński, który namieszał Natalii w głowie.

W ostatniej scenie 1936 odcinka "M jak miłość" Natalka znalazła się o krok od śmierci. Przed domem Lipińskiego spotkała jego dawną dziewczynę. Daria (w tej roli Ada Chełmińska), od lat cierpiąca na psychiczne zaburzenia, wyciągnęła pistolet i chciała najpierw zabić Mikołaja. Ale na drodze stanęła jej właśnie Natalia! Kiedy policjantka próbowała niebezpieczną dziewczynę rozbroić, padł strzał. Lipiński wyszedł z domu i zobaczył na własne oczy, co się stało!

Strzelanina zbliży Natalkę do Adama Lipińskiego w nowym sezonie "M jak miłość"

Dopiero 1937 odcinek "M jak miłość", pierwszy po przerwie wakacyjnej, wyjaśni, którą z bohaterek trafiła kula wystrzelona z pistoletu Darii podczas szarpaniny. Jedno jest pewne - Natalka nie zginie, a strzelanina będzie punktem zwrotnym w jej życiu i relacji z Lipińskim. Dzięki niej Mikołaj zrozumie, że Natalia dla niego była gotowa nawet ryzykować własne życie. Tragiczne wydarzenia zbliżą ich do siebie jeszcze bardziej.

Zwiastun nowego sezonu "M jak miłość", który ujrzał światło dzienne w ostatnich "Kulisach serialu", pokazał fragmenty scen z Natalką i Lipińskim z odcinków, które będą emitowane od września 2026. Widać na nich wyraźnie, jak między tą dwójką bohaterów iskrzy. Wydaje się, że Natalka zdradzi Adama z Mikołajem, uwikła się w romans, który doprowadzi do tego, że być może ostatecznie odwoła ślub z Karskim.

Katarzyna Cichopek w "Kulisach serialu M jak miłość" ujawniła, czego można się spodziewać po nowym sezonie po przerwie wakacyjnej.

- Wszystko wyjaśni się w nowym sezonie, który właśnie dla państwa nagrywamy. Będzie dużo dobrego humoru, mnóstwo wzruszeń i niespodzianek i oczywiście miłości - zapowiedziała.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

