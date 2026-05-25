Finał M jak miłość. Natalka bliska śmierci. Lipiński usłyszy strzał i zobaczy, co zrobiła jego niebezpieczna kochanka - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Mikołaj zaprosi do siebie Natalkę, nieświadomy tego, że jego rozmowie przysłuchuje się jego była kochanka, Daria. Ta sama, która wcześniej zarysuje mu samochód przed szkołą, przez co już wtedy wezwie do siebie policjantkę. Jednak po obejrzeniu nagrania z monitoringu wycofa skargę, a przy okazji opowie Natalii o swojej wcześniejszej burzliwej relacji.

Ale dzięki Natalce w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną na chwilę zdoła o niej zapomnieć. Do tego stopnia, że postanowi odwdzięczyć się policjantce za pomoc i zaprosi ją do siebie do domu. Mimo, że niebezpieczeństwo ze strony niebezpiecznej i niezrównoważonej Darii wcale nie minie!

- W życiu prywatnym, gdzie pojawiają się emocje nie do końca jesteśmy w stanie zapanować nad tym, co nas spotyka i nad sobą samym... Uczucia są często silniejsze od naszej logiki, ale jak mamy jakieś nie pozałatwiane sprawy, to one do nas za wrócą. Lekcja z tego płynąca, żeby sprawy załatwiać, zamykać jakieś etapy w swoim życiu, jeśli chcemy iść dalej - przyznał Mateusz Kościukiewicz w "Kulisach M jak miłość".

Życie Natalki zagrożone w finale sezonu "M jak miłość"

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Natalka przyjmie zaproszenie Mikołaja, choć będzie świadoma niebezpieczeństwa ze strony Darii. Ale mimo tego z radością ruszy do jego domu, gdzie już natknie się na jego byłą kochankę z bronią w ręku.

- Natalia z jednej strony podchodzi do Mikołaja z czystą kartą, a z drugiej strony to, że jest Daria zaangażowana sprawia, że sprawa robi się bardziej skomplikowana, bardziej poważna - przyznała Dominika Suchecka w "Kulisach M jak miłość".

Oczywiście, w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną policjantka od razu rzuci się na napastniczkę i ją obezwładni, po czym wezwie pomoc. Tyle tylko, że Daria jej się wyrwie i ją obróci, przez co to Natalia znajdzie się w potrzasku.

- Obezwładniłam uzbrojoną napastniczkę. Silnie potrzebuję wsparcia - zaalarmuje kolegów policjantka

Lipiński nie zdoła zapobiec strzelaninie na koniec sezonu "M jak miłość"

W tym momencie w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Mikołaj usłyszy dźwięki, dochodzące z sprzed domu i natychmiast otworzy drzwi. Wówczas zobaczy, jak jego kochanka przetrzymuje Natalkę z bronią w ręku i dozna szoku. Ale nawet nie zdąży nic zrobić, bo w tym momencie padnie strzał!

Czy w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Natalka zginie na oczach Mikołaja? Czy Daria zabije nową sympatię Lipińskiego? A może to właśnie ona zostanie trafiona? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

M jak miłość. Natalka zginie w finale sezonu? Odwoła ślub z Adamem i nagle padnie strzał!