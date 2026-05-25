M jak miłość. Afera po zapowiedzi finału sezonu! Zabraknie jednego odcinka w tygodniu

Ostatni, 1936 odcinek "M jak miłość" pełen dramatów

W finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" nie zabraknie dramatycznych zwrotów akcji. W centrum wydarzeń znajdzie się wątek zdrady Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), który doprowadzi Marysię (Małgorzata Pieńkowska) na skraj załamania. Równolegle Natalkę (Dominika Suchecka) czeka niebezpieczna konfrontacja z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego (Mateusz Kościukiewicz), która pojawi się z bronią w pobliżu jego domu. Sytuacja wymknie się spod kontroli i padnie strzał, który zakończy sezon w ogromnym napięciu.

Na bardziej pozytywną nutę zakończy się natomiast wątek Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński), którzy w końcu doczekają się decyzji sądu w sprawie Franka (Jarosław Śmigielski). Chłopiec zostanie oficjalnie uznany za ich syna, co stanie się powodem do świętowania w siedlisku.

Widzowie nie kryją oburzenia po ogłoszeniu daty końca sezonu "M jak miłość"

Ogłoszenie daty finału sezonu szybko wywołało reakcje fanów w mediach społecznościowych. Pod oficjalnym wpisem produkcji na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy pełnych rozczarowania i emocji.

„😢😢😢 , szkoda , że już w poniedziałek finał sezonu 😢😢😢❤️” „Przecież jeszcze jest miesiąc do wakacji: 22.05 🤷🏽‍♀️ . Moim zdaniem odcinki, powinny być do ostatniego poniedzałku przed końcem roku szkolnego 😇” „Żenujące są te "finały" sezonów xd co rok to szybciej, zaraz się będzie sezon kończył w styczniu/lutym🙄” „Szkoda ze nie we wtorek..😢”

Wielu widzów zwraca uwagę, że serial kończy się coraz wcześniej z każdym rokiem i porównuje obecną sytuację do poprzednich sezonów, które trwały dłużej.

TVP wyemituje jubileuszowy odcinek we wtorek 26 maja 2026

Jak informowaliśmy, już we wtorek 26 maja widzowie nie pozostaną bez odcinka ulubionego serialu. Natomiast nie będzie to odcinek 1937, a powtórka specjalnego jubileuszowego epizodu przygotowanego z okazji 25-lecia serialu.

Fani „M jak miłość” nie kryją obaw, że praktyka wcześniejszego kończenia sezonów może się utrwalić. W komentarzach pojawiają się sugestie, że produkcja coraz bardziej skraca liczbę odcinków i oddala się od dawnych terminów emisji finałów, które przypadały znacznie bliżej wakacji. Finał 25 maja 2026 roku ponownie podzielił widzów i wywołał sporą dyskusję w sieci.

M jak miłość. Tak się skończy ten sezon. Artur zakochany w Joannie zostawi Marysię