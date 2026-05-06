M jak miłość. Kolejny powrót Franki na koniec sezonu? Po emisji ostatniego odcinka impreza u Mostowiaków, która już była!

Koniec sezonu "M jak miłość" z niespodzianką

Finał obecnego sezonu "M jak miłość" zbliża się wielkimi krokami. Ostatni premierowy odcinek, czyli 1936, zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja. Już dzień później widzowie zobaczą jednak coś, co dobrze znają, specjalny, jubileuszowy epizod przygotowany z okazji 25-lecia serialu.

Franka wróci w odcinku specjalnym "M jak miłość", który już był

To właśnie w tym wyjątkowym odcinku ponownie pojawi się Franka, mimo że w bieżącej linii fabularnej bohaterka nie żyje od dłuższego czasu. Co istotne, jej śmierć nastąpiła znacznie później niż wydarzenia pokazane w jubileuszowym materiale. W aktualnie emitowanych odcinkach minęło już około pół roku od tej tragedii, a Paweł (Rafał Mroczek) wciąż nie potrafi się z nią pogodzić.

Odcinek specjalny „25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz”, który zostanie przypomniany po finale sezonu, to sentymentalna podróż do przeszłości. Widzowie zobaczą rodzinę Mostowiaków podczas letniego spotkania w Grabinie, pełnego radości, wzruszeń i wspomnień. Właśnie tam pojawi się Franka, żywa, uśmiechnięta i szczęśliwa u boku Pawła oraz ich synka Antosia.

Jubileuszowy odcinek "M jak miłość" to powtórka z listopada

W jubileuszowym epizodzie cała rodzina zbierze się, by świętować wspólne chwile. Nie zabraknie zabawnych scen, jak wizyta Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska) i Żaka (Krzysztof Tyniec), ani bardziej wzruszających momentów, w tym wyjątkowej niespodzianki dla Barbary (Teresa Lipowska) związanej z listem od Lucjana (śp. Witold Pyrkosz).

Dla fanów będzie to więc nie tylko okazja do zobaczenia Franki po raz kolejny, ale też przypomnienie czasów, gdy wszystko było jeszcze na swoim miejscu. Warto wspomnieć, że odcinek jubileuszowy był "oderwany" wydarzeniami od zwyczajnej fabuły "M jak miłość". Mało tego, będzie to powtórka z listopada, a nie kolejna odsłona nowych przygód bohaterów.