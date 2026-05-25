M jak miłość. Paweł pobije Artura za romans z Joanną w nowym sezonie! Odejdzie od Marysi, a rodzina Rogowskich się rozpadnie - ZDJĘCIA

Co się wydarzy w "M jak miłość" po wakacjach? Artur zostawi Marysię dla Joanny!

Zdrada Artura z Joanną w finale sezonu "M jak miłość" to tylko niewielka zapowiedź tego, jak bardzo Rogowski straci rozum przy młodej kochance. Na jednej nocy się nie skończy! Mąż Marysi nawiąże romans z Joanną w odcinkach "M jak miłość", które będą emitowane po wakacjach już na początku września! Dość szybko przyzna się żonie do nocy z inną kobietą, a później nastąpią wydarzenia, które nie tylko zniszczą małżeństwo Rogowskich, ale rozbiją ich dotąd szczęśliwą rodziną.

Robert Moskwa w ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" zapowiada, że zakochany Artur postawi wszystko na jedną kartę! Oczywiście nie będzie chciał dłużej ranić Marysi, ale wybierze młodszą kochankę, a nie żonę, z którą spędził tyle cudownych lat. Zostawi Marysię dla Joanny!

- Przypadkowe spotkanie Artura i Joanny gdzieś przy polnej drodze, a zobaczcie co z tego wszystkiego się porobiło. A może to nie był przypadek? Może to było przeznaczenie? Fatalne zauroczenie? Jakkolwiek by tego nie nazwać, w życiu Artura zmieni się bardzo dużo i chyba w ogóle życie całej rodziny mocno się pozmienia - ujawnia ekranowy Rogowski z "M jak miłość".

Zwiastun następnego sezonu, który można zobaczyć w "Kulisach serialu M jak miłość" nie pozostawia wątpliwości, że zdrada Artura z Joanną wyjdzie na jaw. Kiedy o nocy męża z kochanką dowie się Marysia, jej serce rozpadnie się na kawałki. Pogrąży się w rozpaczy i nie będzie w stanie wybaczyć Arturowi. Szczególnie, że przyzna się, że jest zakochany w Joannie.

O romansie Artura i Joanny w nowym sezonie "M jak miłość" dowiedzą się też dzieci Rogowskich - ich córka Basia, a także synowie Marysi - Paweł i Piotrek (Rafał Mroczek). Zrozpaczona Basia spróbuje zatrzymać ojca w domu w Grabinie, a wściekły Paweł rzuci się na ojczyma z pięściami w przychodni. Pobije Artura za cierpienie Marysi.

Wygląda na to, że odcinki "M jak miłość" doprowadzą do rozpadu rodziny Rogowskich i tym samym zakończą małżeństwo Marysi i Artura.

