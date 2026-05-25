Barwy szczęścia. Będą zmiany w nowym sezonie! Jest oficjalny komunikat produkcji

Koniec sezonu „Barw szczęścia” już pod koniec maja

TVP zaplanowała już finał obecnego sezonu „Barw szczęścia”. Z ramówki wynika, że ostatni przed wakacjami odcinek zostanie wyemitowany pod koniec maja 2026 roku, dokładnie w piątek 29.05.2026. Chodzi o odcinek 3391, po którym serial zniknie z anteny na tradycyjną przerwę wakacyjną trwającą około trzech miesięcy. To właśnie teraz powstają scenariusze nowych odcinków, które widzowie zobaczą jesienią. Nic więc dziwnego, że produkcja zaczęła badać nastroje fanów i pytać ich o ulubione wątki oraz bohaterów.

Produkcja zapytała widzów "Barw szczęścia" o zdanie

Na oficjalnym Instagramie serialu pojawiła się specjalna ankieta skierowana do fanów „Barw szczęścia”. Administratorzy zadawali widzom konkretne pytania dotyczące fabuły. Pojawiły się między innymi kwestie o to, którą parę widzowie chcieliby oglądać częściej, czego w serialu powinno być mniej, a czego zdecydowanie więcej.

Takie pytania od razu zwróciły uwagę fanów. Scenarzyści mogą szykować większe zmiany po wakacjach i chcą sprawdzić, które relacje oraz historie naprawdę interesują publiczność.

Scenarzyści szykują nowe otwarcie?

Choć produkcja nie zdradza jeszcze żadnych szczegółów dotyczących nowego sezonu, sama ankieta może sugerować, że twórcy myślą o odświeżeniu części wątków. W serialach codziennych reakcje widzów często mają znaczenie, szczególnie jeśli dotyczą popularności bohaterów czy relacji między postaciami. Nie można wykluczyć, że po wakacjach część par dostanie więcej czasu ekranowego, a inne historie zostaną ograniczone lub całkowicie zamknięte. Fani od dawna dyskutują przecież o tym, których bohaterów jest za dużo, a którzy zasługują na mocniejsze wątki.

Widzowie chcą mieć wpływ na serial

Aktywność produkcji w mediach społecznościowych pokazuje, że twórcy „Barw szczęścia” coraz uważniej słuchają swoich fanów. Widzowie regularnie komentują odcinki, oceniają decyzje bohaterów i wskazują ulubione relacje. Teraz dostali szansę, by zrobić to wprost. Czy ich głos rzeczywiście wpłynie na nowe odcinki? O tym widzowie przekonają się dopiero po wakacjach, gdy „Barwy szczęścia” wrócą z nowym sezonem i nowymi historiami bohaterów.