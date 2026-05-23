Barwy szczęścia, odcinek 3390: Przebiegła Karolina odkryje, że Justin szuka na nią haka! Zacznie grozić Sebastianowi

Spis treści
Karolina, chcąc wyeliminować Justina ze wspólnego biznesu, sfabrykowała nagranie mające dowieść jego rzekomej zdrady z Reginą. Film był cyfrowym oszustwem i wywołał prawdziwe spustoszenie. Zszokowana i zmanipulowana Ola nie uwierzyła w zapewnienia ukochanego o niewinności, spakowała swoje rzeczy i wyprowadziła się do matki, co wydarzyło się w 3388 odcinku serialu. W obronie Skotnickiego bezskutecznie stawały zarówno Oliwka, jak i sama Regina, która wraz z mężem Frankiem zgłosiła sprawę kradzieży wizerunku na policję. Sam Justin, będący wrakiem człowieka, postanowił działać na własną rękę i zaangażował do pomocy doświadczonego informatyka, Sebastiana Kowalskiego. Napięcie między Skotnickim a nowożeńcami, Karoliną i Brunem, którzy niedawno wrócili z Las Vegas, jest ogromne, a hotel staje się polem otwartej wojny, w której stawką są nie tylko wielkie pieniądze, ale przede wszystkim ludzkie relacje.
Oliwka odmawia pomocy Justinowi w 3390 odcinku
Justin zjawi się w hotelu Stańskich, by porozmawiać z mieszkającą tam od paru dni Oliwką. Zdesperowany mężczyzna poprosi Zbrowską o przekazanie Oli listu, mając nadzieję, że słowo pisane dotrze do ukochanej skuteczniej niż odrzucane połączenia.
– Nie gniewaj się, ale to są sprawy między wami – Zbrowska stanowczo odmówi mu jednak pośrednictwa.
– Dobrze wiem, jak ona się teraz czuje i naprawdę uważam, że nie potrzeba jej dodatkowych stresów. I nie chcę, żeby myślała, że nie jestem po jej stronie – wyjaśni swoje stanowisko.
Skotnicki, czując narastającą bezsilność, wyzna dziewczynie, że Ola całkowicie odcięła go od siebie, ignorując wszelkie wiadomości SMS i odrzucając próby kontaktu telefonicznego, dlatego właśnie list wydał mu się ostatnią deską ratunku. Oliwka chłodno oceni sytuację i stwierdzi, że w obecnych emocjach taki list najpewniej wyląduje w koszu bez uprzedniego otwierania go.
– To co ja mam według ciebie zrobić? – zapyta załamany Justin.
– Dać jej czas. I udowodnić, że ten filmik to fejk – usłyszy w odpowiedzi trzeźwą radę od przyjaciółki.
Skotnicki chce zdobyć twarde dowody w 3390 odcinku
Skotnicki natychmiast podejmie działania, by zdobyć twarde dowody na manipulację Karoliny i skontaktuje się z Sebastianem. Kowalski, którego Justin poprosił o zbadanie sfabrykowanego nagrania, zadzwoni do niego i poprosi o pilne spotkanie w hotelu, nie mając z początku najlepszych wieści.
– Nie mam dobrych wieści. Przerzuciłem ten filmik przez kilkadziesiąt programów, ale to jest bardzo sprytnie pomyślane – oznajmi informatyk na samym początku rozmowy.
Ekspert dostrzeże jednak cień szansy w wewnętrznym systemie informatycznym placówki i doda:
– Jest pewna szansa i właśnie dlatego chciałem się spotkać tutaj. Nawet jeśli monitoring hotelowy z tego dnia został nadpisany, to w systemie powinny zostać ślady eksportowania pliku.
– To bierzmy się od razu do działania – zarządzi zdeterminowany Justin, po czym zaangażuje w sprawę Kajtka, prosząc go o udostępnienie Sebastianowi oryginalnych nagrań oraz dostępu do bazy.
Cieślak, choć pełen obaw o swoją posadę, ulegnie naciskom i pozwoli Kowalskiemu skorzystać ze swojego służbowego laptopa.
– Będę miał przez ciebie kłopoty. Szef nie autoryzował dostępu do monitoringu nikomu spoza hotelu – skomentuje zdenerwowany Kajtek.
– Ja nie jestem spoza hotelu – przypomni mu przytomnie Skotnicki, wskazując na swoje udziały w biznesie.
Wojna nerwów i groźba pozwu w 3390 odcinku
Sebastianowi wystarczy zaledwie kilka minut sprawnej pracy, by odkryć kluczowy ślad w systemie informatycznym. Informatyk wykryje, że ktoś celowo logował się do bazy danych dokładnie w tym dniu, w którym Justin rozmawiał z Reginą w hotelowym lobby.
– Nie wiem, kto. Sprawdzę ścieżkę dostępu. Ale to z zewnątrz... Może być ciężko – westchnie Kowalski, analizując skomplikowane kody.
W tym samym momencie w hotelu niespodziewanie pojawią się Karolina oraz Bruno, a Różańska, widząc zbiegowisko przy komputerze, od razu zwęszy podstęp.
– Co tu się dzieje? Mamy jakąś awarię? – zainteresuje się złośliwie kobieta.
– Awarię w naszych relacjach. I złamanie prawa – odpowie jej bez ogródek rozwścieczony Justin.
Karolina momentalnie domyśli się, że mężczyźni szukają na nią twardego haka, dlatego postanowi przejść do agresywnego kontrataku, próbując zastraszyć informatyka.
– Proszę spodziewać się pozwu od naszego prawnika. Włamał się pan do systemu naszego hotelu bez autoryzacji – rzuci w stronę Sebastiana.
Justin nie da się jednak zastraszyć i błyskawicznie utrze nosa pewnej siebie wspólniczce:
– Tomasz Kępski wyraził na to zgodę. I ja również. Mamy do tego prawo jako współwłaściciele hotelu.
Źródło: Interia
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3390. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)