Barwy szczęścia, odcinek 3390: Przebiegła Karolina odkryje, że Justin szuka na nią haka! Zacznie grozić Sebastianowi

Karolina, chcąc wyeliminować Justina ze wspólnego biznesu, sfabrykowała nagranie mające dowieść jego rzekomej zdrady z Reginą. Film był cyfrowym oszustwem i wywołał prawdziwe spustoszenie. Zszokowana i zmanipulowana Ola nie uwierzyła w zapewnienia ukochanego o niewinności, spakowała swoje rzeczy i wyprowadziła się do matki, co wydarzyło się w 3388 odcinku serialu. W obronie Skotnickiego bezskutecznie stawały zarówno Oliwka, jak i sama Regina, która wraz z mężem Frankiem zgłosiła sprawę kradzieży wizerunku na policję. Sam Justin, będący wrakiem człowieka, postanowił działać na własną rękę i zaangażował do pomocy doświadczonego informatyka, Sebastiana Kowalskiego. Napięcie między Skotnickim a nowożeńcami, Karoliną i Brunem, którzy niedawno wrócili z Las Vegas, jest ogromne, a hotel staje się polem otwartej wojny, w której stawką są nie tylko wielkie pieniądze, ale przede wszystkim ludzkie relacje.

Barwy szczęścia. Wściekła Oliwka wyżyje się na Kajtku. Wyrzuci mu najgorsze

Oliwka odmawia pomocy Justinowi w 3390 odcinku

Justin zjawi się w hotelu Stańskich, by porozmawiać z mieszkającą tam od paru dni Oliwką. Zdesperowany mężczyzna poprosi Zbrowską o przekazanie Oli listu, mając nadzieję, że słowo pisane dotrze do ukochanej skuteczniej niż odrzucane połączenia.

– Nie gniewaj się, ale to są sprawy między wami – Zbrowska stanowczo odmówi mu jednak pośrednictwa. – Dobrze wiem, jak ona się teraz czuje i naprawdę uważam, że nie potrzeba jej dodatkowych stresów. I nie chcę, żeby myślała, że nie jestem po jej stronie – wyjaśni swoje stanowisko.

Skotnicki, czując narastającą bezsilność, wyzna dziewczynie, że Ola całkowicie odcięła go od siebie, ignorując wszelkie wiadomości SMS i odrzucając próby kontaktu telefonicznego, dlatego właśnie list wydał mu się ostatnią deską ratunku. Oliwka chłodno oceni sytuację i stwierdzi, że w obecnych emocjach taki list najpewniej wyląduje w koszu bez uprzedniego otwierania go.

– To co ja mam według ciebie zrobić? – zapyta załamany Justin. – Dać jej czas. I udowodnić, że ten filmik to fejk – usłyszy w odpowiedzi trzeźwą radę od przyjaciółki.

Skotnicki chce zdobyć twarde dowody w 3390 odcinku

Skotnicki natychmiast podejmie działania, by zdobyć twarde dowody na manipulację Karoliny i skontaktuje się z Sebastianem. Kowalski, którego Justin poprosił o zbadanie sfabrykowanego nagrania, zadzwoni do niego i poprosi o pilne spotkanie w hotelu, nie mając z początku najlepszych wieści.

– Nie mam dobrych wieści. Przerzuciłem ten filmik przez kilkadziesiąt programów, ale to jest bardzo sprytnie pomyślane – oznajmi informatyk na samym początku rozmowy.

Ekspert dostrzeże jednak cień szansy w wewnętrznym systemie informatycznym placówki i doda:

– Jest pewna szansa i właśnie dlatego chciałem się spotkać tutaj. Nawet jeśli monitoring hotelowy z tego dnia został nadpisany, to w systemie powinny zostać ślady eksportowania pliku. – To bierzmy się od razu do działania – zarządzi zdeterminowany Justin, po czym zaangażuje w sprawę Kajtka, prosząc go o udostępnienie Sebastianowi oryginalnych nagrań oraz dostępu do bazy.

Cieślak, choć pełen obaw o swoją posadę, ulegnie naciskom i pozwoli Kowalskiemu skorzystać ze swojego służbowego laptopa.

– Będę miał przez ciebie kłopoty. Szef nie autoryzował dostępu do monitoringu nikomu spoza hotelu – skomentuje zdenerwowany Kajtek. – Ja nie jestem spoza hotelu – przypomni mu przytomnie Skotnicki, wskazując na swoje udziały w biznesie.

Wojna nerwów i groźba pozwu w 3390 odcinku

Sebastianowi wystarczy zaledwie kilka minut sprawnej pracy, by odkryć kluczowy ślad w systemie informatycznym. Informatyk wykryje, że ktoś celowo logował się do bazy danych dokładnie w tym dniu, w którym Justin rozmawiał z Reginą w hotelowym lobby.

– Nie wiem, kto. Sprawdzę ścieżkę dostępu. Ale to z zewnątrz... Może być ciężko – westchnie Kowalski, analizując skomplikowane kody.

W tym samym momencie w hotelu niespodziewanie pojawią się Karolina oraz Bruno, a Różańska, widząc zbiegowisko przy komputerze, od razu zwęszy podstęp.

– Co tu się dzieje? Mamy jakąś awarię? – zainteresuje się złośliwie kobieta. – Awarię w naszych relacjach. I złamanie prawa – odpowie jej bez ogródek rozwścieczony Justin.

Karolina momentalnie domyśli się, że mężczyźni szukają na nią twardego haka, dlatego postanowi przejść do agresywnego kontrataku, próbując zastraszyć informatyka.

– Proszę spodziewać się pozwu od naszego prawnika. Włamał się pan do systemu naszego hotelu bez autoryzacji – rzuci w stronę Sebastiana.

Justin nie da się jednak zastraszyć i błyskawicznie utrze nosa pewnej siebie wspólniczce:

– Tomasz Kępski wyraził na to zgodę. I ja również. Mamy do tego prawo jako współwłaściciele hotelu.

Źródło: Interia

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3390. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują: