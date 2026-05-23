Barwy szczęścia, odcinek 3389: Sebastian zdemaskuje oszustkę Karolinę? Pomoże Justinowi udowodnić swoją niewinność - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3389 - środa, 27.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" Regina i Justin przy wsparciu Franka (Mateusz Banasiuk) zgłoszą deepfake na policji. Tym bardziej, że to oszustwo mocno odbije się nie tylko na wizerunku pianistki, ale także związku Skotnickiego z Olą (Michalina Robakiewicz), która da się zmanipulować i odejdzie od ukochanego. Mimo, że będzie on niewinny.

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" byli kochankowie postanowią za wszelką cenę dowieść o swojej niewinności, dlatego nie poprzestaną wyłącznie na zgłoszeniu się na policję. Tym bardziej, iż doskonale będą wiedzieli, jak będzie ona działać. I z tego względu zdecydują się także działać na własną rękę!

Justin poprosi Sebastiana o pomoc w zdemaskowaniu oszustwa Karoliny w 3389 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3389 odcinku "Barw szczęścia" Regina zdecyduje się na szczerą rozmowę z Olą, w trakcie której tak samo jak wcześniej sam Justin czy broniąca go Oliwka (Wiktoria Gąsiewska), będzie chciała przekonać ją o niewinności jej ukochanego i próbie go wrobienia. Z kolei Justin skontaktuje się z Sebastianem i poprosi go o bardziej doraźną pomoc.

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" Skotnicki będzie liczył na to, że informatykowi uda się dostać do systemu hotelu Stańskich i w ten sposób dowieść, że został wrobiony przez Karolinę. Tym bardziej, że tylko ona i Bruno (Lesław Żurek) będą mieli dostęp do monitoringu i będą mogli zrobić coś takiego. Ale Justin i tak będzie pewien, że to wyłącznie jej sprawka i wcale się nie pomyli!

Kowalski nie będzie miał dla Skotnickiego dobrych wieści w 3389 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3389 odcinku "Barw szczęścia" Karolina naprawdę dobrze się do tego przygotuje, bo Sebastian nie będzie miał dla Justina dobrych wieści. Kowalski nie znajdzie dowodów, pogrążających Różańska, która już zadba o to, żeby jej oszustwo nie wyszło na jaw! Ale i Justin tak łatwo ie odpuści, póki tego nie dowiedzie.

Do tego stopnia, że w 3390 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian dalej będzie drążył temat, ale niestety z podobnym skutkiem. Jednak mimo tego Justin będzie pewien swego i tuż po powrocie Stańskich do hotelu od razu ich zaatakuje. Aczkolwiek znów przegra z małżonkami, bo Bruno zdecydowanie stanie po stronie już swojej żony. Mimo, że doskonale będzie wiedział, że będzie to sprawka Karoliny, do czego ukochana mu się przyzna. I choć Stański nie będzie z tego powodu zadowolony, to jednak jej nie wyda!

To nie będzie koniec dramatu Justina w 3390 odcinku "Barw szczęścia"!

A Justinowi prawdy w 3390 odcinku "Barw szczęścia" nie pomoże odkryć nawet Łukasz (Michał Rolnicki), który nie przyjmie jego zlecenia, gdy dowie się, że jest one wymierzone w Bruna i jego ukochaną.

Czy zatem oszustwo Karoliny nigdy nie wyjdzie na jaw, a Różańska pozostanie bezkarna? Czy już do reszty zniszczy nie tylko Skotnickiego i odbierze mu wszystko, w tym także i Olę, która z tego wszystkiego w 3390 odcinku "Barw szczęścia" zdrowotnie już nie wytrzyma? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Barwy szczęścia. Karolina i Bruno zostawią hotel Kajtkowi. To będzie podstęp