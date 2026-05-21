W poprzednim odcinku (3383) załamana Luiza znalazła schronienie u Wójcików i wyznała, że Aro ją zdradził, nie mogąc pogodzić się z jego zachowaniem. Do domu Pyrków wrócił Emil, którego po nocnej nieobecności przywiózł Daniel, co doprowadziło później do ostrego konfliktu Daniela z Hubertem w szpitalu. Lucyna próbowała nakłonić chłopca, by przyznał się do spowodowania wybuchu petard, chcąc szybko zamknąć sprawę. Tymczasem Bruno i Karolina dotarli do Las Vegas, gdzie oddawali się beztroskiej zabawie, nieświadomi problemów bliskich w Polsce.

Barwy szczęścia. Romeo wręczy Ewie prawdziwy pierścionek zaręczynowy

Damian wyrzuca Aro z pracy, a Luiza chce zrezygnować ze studiów

Damian nie zamierza puścić płazem zdrady Aro i w ramach odwetu za cierpienie Luizy dyscyplinarnie zwalnia go z pracy, wytykając mu niedopuszczalny romans z klientką. Załamana dziewczyna odcina się od świata i w przypływie rozpaczy planuje przerwanie studiów weterynaryjnych, czując, że jej życie legło w gruzach.

Awantura u Pyrków! Emil i Emilka kłócą się przez Daniela

Sytuacja zagęszcza się także u Pyrków – między Emilem a Emilką dochodzi do ostrej kłótni o internetową działalność Daniela, co utwierdza Joannę w przekonaniu, że ojciec chłopca ma na niego destrukcyjny wpływ.

Wilk stawia ultimatum. Agata musi wybrać mieszkanie albo Huberta

Agata zostaje przyparta do muru przez Wilka, który żąda od niej wiążącej deklaracji w sprawie kupna mieszkania. Dziewczyna musi zdecydować, czy lojalność wobec Huberta jest ważniejsza niż atrakcyjna oferta dewelopera.

Grzelakowie boją się więzienia, a Romeo szykuje się do studniówki

U Grzelaków atmosfera jest gęsta od strachu. Przedłużający się pobyt pana Bogumiła w szpitalu realnie grozi im procesem karnym. Jedynym jasnym punktem są przygotowania Romea do studniówki, które pozwalają Aldonie i Borysowi chociaż na chwilę oderwać myśli od widma więzienia.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3384. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)

