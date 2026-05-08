Barwy szczęścia, odcinek 3383: Lucyna namawia Emila do kłamstwa. Czy chłopiec weźmie winę na siebie?

W poprzednim odcinku (3382) wyjazd Stańskiego i Karoliny do USA poprzedzały jego naciski na Justina, którego obowiązki za obietnicę wysokiej premii miał przejąć Kajtek, podczas gdy Różańska potajemnie szykowała kolejną intrygę. Wilk ponaglał Agatę w sprawie zakupu nieruchomości, a Lucyna manipulowała dziewczyną, by ignorowała pretensje Huberta. W piwnicy domu Pyrków doszło do wybuchu petard, o którego spowodowanie Joanna oskarżyła Emila, choć ten zaprzeczał swojej winie. Aldona i Borys mierzyli się natomiast z policyjnym przesłuchaniem oraz kontrolą Sanepidu po zatruciu klienta grzybami.
Luiza załamana po zdradzie Aro
Luiza, całkowicie załamana i zapłakana, szuka schronienia u Wójcików, gdzie zdobywa się na bolesne wyznanie o zdradzie, której dopuścił się Aro. Dziewczyna nie potrafi zrozumieć, dlaczego ukochany ją skrzywdził, a jej rozpacz kładzie się cieniem na spokoju rodziny.
Powrót Emila wywołuje konflikt Daniela z Hubertem
Do domu Pyrków wraca Emil, którego po całonocnej nieobecności odwozi Daniel. Spotkanie to staje się zarzewiem ostrego konfliktu w szpitalu, gdzie Daniel i Hubert ścierają się w kwestii metod wychowawczych i odpowiedzialności za zachowanie chłopca.
Lucyna naciska na Emila w sprawie wybuchu
Lucyna, chcąc szybko zakończyć sprawę wybuchu, próbuje manipulować Emilem i nakłania go, by dla świętego spokoju przyznał się do spowodowania incydentu z petardami. Chłopiec bije się z myślami, czując presję dorosłych.
Szalone chwile w Las Vegas i ślubna propozycja Bruna
Bruno i Karolina docierają do Las Vegas. Para oddaje się beztroskiej zabawie i świętowaniu wspólnego wyjazdu, ale to nie wszystko - Bruno zaproponuje ukochanej ekspresowy ślub.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3383. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)