Barwy szczęścia, odcinek 3383: Lucyna namawia Emila do kłamstwa. Czy chłopiec weźmie winę na siebie?

W poprzednim odcinku (3382) wyjazd Stańskiego i Karoliny do USA poprzedzały jego naciski na Justina, którego obowiązki za obietnicę wysokiej premii miał przejąć Kajtek, podczas gdy Różańska potajemnie szykowała kolejną intrygę. Wilk ponaglał Agatę w sprawie zakupu nieruchomości, a Lucyna manipulowała dziewczyną, by ignorowała pretensje Huberta. W piwnicy domu Pyrków doszło do wybuchu petard, o którego spowodowanie Joanna oskarżyła Emila, choć ten zaprzeczał swojej winie. Aldona i Borys mierzyli się natomiast z policyjnym przesłuchaniem oraz kontrolą Sanepidu po zatruciu klienta grzybami.

Barwy szczęścia. Aleks i Romeo nigdy się nie pogodzą? Przywłaszczył sobie jego życie!

Luiza załamana po zdradzie Aro

Luiza, całkowicie załamana i zapłakana, szuka schronienia u Wójcików, gdzie zdobywa się na bolesne wyznanie o zdradzie, której dopuścił się Aro. Dziewczyna nie potrafi zrozumieć, dlaczego ukochany ją skrzywdził, a jej rozpacz kładzie się cieniem na spokoju rodziny.

Powrót Emila wywołuje konflikt Daniela z Hubertem

Do domu Pyrków wraca Emil, którego po całonocnej nieobecności odwozi Daniel. Spotkanie to staje się zarzewiem ostrego konfliktu w szpitalu, gdzie Daniel i Hubert ścierają się w kwestii metod wychowawczych i odpowiedzialności za zachowanie chłopca.

Lucyna naciska na Emila w sprawie wybuchu

Lucyna, chcąc szybko zakończyć sprawę wybuchu, próbuje manipulować Emilem i nakłania go, by dla świętego spokoju przyznał się do spowodowania incydentu z petardami. Chłopiec bije się z myślami, czując presję dorosłych.

Szalone chwile w Las Vegas i ślubna propozycja Bruna

Bruno i Karolina docierają do Las Vegas. Para oddaje się beztroskiej zabawie i świętowaniu wspólnego wyjazdu, ale to nie wszystko - Bruno zaproponuje ukochanej ekspresowy ślub.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3383. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)