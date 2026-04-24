Barwy szczęścia, odcinek 3382: Intrygantka Lucyna zacznie manipulować Agatą! Doprowadzi do wybuchu w domu Pyrków

Sylwia Fiutkowska
2026-04-24 13:01

W 3382 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna (Grażyna Zielińska) nie przestanie mieszać u Pyrków! Zwierzchowska zacznie manipulować Agatą (Natalia Zambrzycka), którą Wilk (Adam Szczyszczaj) zacznie ponaglać w kwestii zakupu jego nieruchomości. W 3382 odcinku "Barw szczęścia" seniorka wciąż będzie uporczywie namawiać ją do zawarcia umowy z deweloperem i to wbrew Hubertowi (Marek Molak), który ostro się wścieknie na siostrę po odkryciu prawdy! Ale ich nowa lokatorka każe jej się nie przejmować i znajdzie kuriozalny sposób, aby jeszcze szybciej ją do tego przekonać! Jaki? Koniecznie poznaj szczegóły!

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka i Grażyna Zielińska jako Lucyna Zwierzchowska w serialu Barwy szczęścia.
"Barwy szczęścia" odcinek 3382 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3382 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna nie przestanie mącić wśród rodzeństwa Pyrków. Zdradzamy, że seniorka najpierw zacznie namawiać Agatę i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) na zakup mieszkania od Wilka w promocyjnej cenie, gdy dowie się, że Pyrce nie podoba się żaden z lokali, oglądanych przez młodych przy pomocy Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska). I wówczas zaoferuje im inwestycje Macieja, aby w końcu pozbyć się ich z domu.

Szczególnie, że jej wcześniejsze sztuczki z wytykaniem jego złego stanu nie podziałają na młodych, przez co Lucyna przejdzie do bardziej zdecydowanych kroków. Zwłaszcza, że zda sobie sprawę, że to poróżni ją z Hubertem i wcale się nie przeliczy, bo Pyrka w 3380 odcinku "Barw szczęścia" wścieknie się na siostrę, gdy dowie się, że planuje ona zakup mieszkania od Wilka. Brat odbierze to jako cios prosto w serce. Tym bardziej, że sam będzie walczył przeciwko Maciejowi, tak jak Lucyna, a jego siostra nie! Jednak nie będzie wiedział, że Zwierzchowska robi to na pokaz!

Wszystko przez to, że w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna nie przestanie namawiać Agaty na zakup mieszkania od Wilka. Szczególnie, że już sam Maciej będzie oczekiwał od niej decyzji i zacznie ją ponaglać, tak samo jak i Zwierzchowska. Seniorka zacznie umiejętnie manipulować dziewczyną i doradzi, aby nie przejmowała się pretensjami Huberta tylko myślała o sobie, Ignacym i ich przyszłości. Ale na tym nie poprzestanie!

Jeszcze w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Zwierzchowska doprowadzi do groźnego wybuchu petard w garażu Pyrków, aby na dobre zniechęcić Agatę i Ignacego do pozostania w domu. I tym doprowadzi do jeszcze większego zamieszania, bo Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) od razu pomyśli, że stoi za tym Emil (Artem Malaszczuk). Mimo iż jej syn będzie zaprzeczał. Ale przeszłość chłopaka i teraźniejszość, rysowana przez Daniela (Marcin Bikowski) nie pozwolą jej myśleć inaczej!

I w ten sposób w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna już wygra, gdyż nikt nie będzie jej podejrzewał ani o mieszanie w rodzeństwie Pyrków, bo to Agata w oczach Huberta wyjdzie na tą złą, która chce kupić mieszkanie od jego konkurenta, próbującego zabrać im rodzinny dom. Szczególnie, że Zwierzchowska nie przyzna się, że sama ją do tego namawiała, a Pyrka nawet o tym nie pomyśli. Zwłaszcza, że przecież seniorka brała z nim udział w pikiecie, a siostra nie!

Ale to nie koniec, bo w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Zwierzchowska zrobi też złego z Huberta. Jednak już w oczach Agaty, której poleci nie słuchać brata i iść za swoim. A na dodatek nikt nie pomyśli, że to ona mogła doprowadzić do wybuchu w ich garażu, gdyż wszystko będzie wskazywać na Emila. I tak seniorka będzie sobie knuć nie tylko w domu, ale i rodzinie Pyrków!

