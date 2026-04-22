Barwy szczęścia, odcinek 3379: Tragiczny finał sylwestra u Jaworskich! Małgorzata będzie musiała pilnować Jerzego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3379 - środa, 13.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3379 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata i Jerzy przyjmą zaproszenie od Krystyny (Hanna Bieluszko) i Krzysztofa (Jacek Kałucki) na wspólne spędzenie brydżowego sylwestra. Jednak nie tylko oni zjawi się wtedy w mieszkaniu Jaworskich, gdyż oprócz nich swoją obecnością oczywiście zaszczyci i Wanda, a oprócz niej znajdą się także Tolek (Marek Siudym) z Basią (Sławomira Łozińska) oraz Józefina (Elżbieta Jarosik), którą wezmą ze sobą Marczakowie.

I w ten sposób w 3379 odcinku "Barw szczęścia" gorąco będzie nie tylko na linii Koszyk - Grzelakowa i Rawiczowa, ale także niezmiennie Zwoleńska- Kępska. Tym bardziej, że Wanda nie zrezygnuje z planów odbicia Jerzego, Małgorzacie, którego przecież Jola (Małgorzata Potocka) wywróżyła go w kartach i zapowiadała im udany związek.

Małgorzata i Wanda nie przestaną rywalizować o Jerzego w 3379 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3379 odcinku "Barw szczęścia" Wanda zrobi wszystko, aby w końcu zdobyć Jerzego i stąd zdecyduje się na kolejną wyjątkową kreację. Kępska znów zrobi takie wrażenie na Marczaku, że jego żona nie będzie w stanie skupić się na wspólnej zabawie, bo będzie musiała pilnować męża, aby zbytnio nie zbliżył się do jej rywalki, która nie będzie miała zamiaru odpuszczać.

Czy w 3379 odcinku "Barw szczęścia" kolejny raz jej się to uda? A może tym razem Jerzy w końcu ulegnie Wandzie, a Małgorzata straci męża? Czy będzie to jedyna walka sylwestrowego wieczoru w mieszkaniu Jaworskich? A może i Józefina z Basią pójdą na noże?

Jak skończy się sylwester u Jaworskich w 3379 odcinku "Barw szczęścia"?

W tym drugim przypadku w 3379 odcinku "Barw szczęścia" raczej się nie wydaje. Tym bardziej, że Basia nie będzie zainteresowana Tolkiem jako swoim partnerem, a jemu i tak będzie bliżej do Józefiny. Mimo iż wcześniej dał Czesławowi (Marian Jaskulski) odczuć, że jest inaczej. Aczkolwiek to była tylko gra!

Czy zatem w 3379 odcinku "Barw szczęścia" tylko Małgorzata z Wandą i Jerzym dostarczą wszystkim wrażeń? A może dołączy do nich i chora na Alzheimera Krystyna? Jak zakończy się ten sylwestrowy wieczór u Jaworskich? Przekonamy się już niebawem!

