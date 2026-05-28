Barwy szczęścia. Sprytny ruch Bruna w następnym sezonie! Karolina nie będzie miała dostępu do majątku Stańskiego - ZDJĘCIA

Co się wydarzy w następnym sezonie "Barw szczęścia"? Tak Bruno załatwi Karolinę

W nowym sezonie "Barw szczęścia" Bruno udowodni, że nie do końca ufa Karolinie, że hotel, który jest dla niego nie tylko życiową inwestycją, ale także upragnionym "dzieckiem", nigdy nie znajdzie się w rękach jego nowej żony! Dlaczego?

Po tym, co Karolina zrobiła, żeby pozbyć się z hotelu Justina (Jasper Sołtysiewicz), który jest jednym z inwestorów, Stański będzie bardzo ostrożnie podchodził do dalszej współpracy z ukochaną. Wziął z Karoliną ślub w Las Vegas, pragnie stabilnej przyszłości, ale to nie oznacza, że bezgranicznie jej ufa. I chyba słusznie, bo trudno na razie rozszyfrować zamiary Karoliny. To wredna, podstępna kobieta, która chce nad wszystkim mieć kontrolę, lecz Bruno nie tak łatwo da jej przejąć władzę nad całym jego życiem. Przede wszystkim wartym duże pieniądze hotelem.

Nie przegap: Barwy szczęścia. Będą zmiany w nowym sezonie! Jest oficjalny komunikat produkcji w sprawie odcinków po wakacjach

Karolina dostanie od Bruna intercyzę w nowym sezonie "Barw szczęścia"

W zwiastunie następnego sezonu "Barw szczęścia", a dokładniej odcinka 3392, który będzie wyemitowany zaraz po przerwie wakacyjnej, pojawią się sceny z decydującej rozmowy Bruna z Karoliną o wizycie w urzędzie i zalegalizowaniu ślubu z Las Vegas. Stański postawi sprawę jasno - Karolina będzie pełnoprawną żoną, ale pod jednym warunek - musi się zgodzić na podpisanie intercyzy.

- Zanim pojedziemy do urzędu, musimy jeszcze coś załatwić. To oczywiście projekt intercyzy, możemy negocjować - wyjaśni Bruno.

Reakcja Karoliny w nowym sezonie "Barw szczęścia" będzie bardzo zdecydowana. Od razu wybuchnie i zacznie grozić mężowi rozstaniem.

- Nasz związek to jest jakaś umowa? Może zamiast się pobierać, powinniśmy się rozstać?!

Czy po tak nagłym wybuchu Karoliny w 3392 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Bruno wreszcie się domyśli, że żonie chodzi tylko o jego pieniądze, hotel, gdzie jest dyrektorką, ale zgodnie z intercyzą nigdy nie będzie właścicielką? To się wyjaśni dopiero w następnym sezonie jesienią.

Kiedy nowy sezon "Barw szczęścia" w TVP2 po przerwie wakacyjnej?

"Barwy szczęścia" wrócą na antenę TVP2 po przerwie wakacyjnej najprawdopodobniej nie od września, ale już w poniedziałek, 31 sierpnia 2026. Dokładana data emisji premiery nowego sezonu nie została jednak jeszcze podana.

Barwy szczęścia. Atak Lucyny na Wilka to będzie podstęp! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

25