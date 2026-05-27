Barwy szczęścia. Będą zmiany w nowym sezonie! Jest oficjalny komunikat produkcji w sprawie odcinków po wakacjach

Małgorzata Pala
2026-05-27 9:10

Kolejny sezon "Barw szczęścia" nie obejdzie się bez sporych zmian. Mało tego, fani serialu mogą mieć wpływ na to, co wydarzy się po wakacjach w nowych odcinkach. Produkcja niespodziewanie zwróciła się do widzów z serią pytań dotyczącą fabuły i bohaterów. Ankieta opublikowana na Instagramie„Barw szczęścia” wywołała spore poruszenie, bo wiele wskazuje na to, że scenarzyści planują zmiany w nowym sezonie i chcą uwzględnić opinie fanów. A czasu na decyzje nie zostało wiele, bo koniec obecnego sezonu zbliża się wielkimi krokami. Oto, co padło ze strony produkcji.

Koniec sezonu „Barw szczęścia” już pod koniec maja

TVP zaplanowała już finał obecnego sezonu „Barw szczęścia”. Z ramówki wynika, że ostatni przed wakacjami odcinek zostanie wyemitowany pod koniec maja 2026 roku, dokładnie w piątek 29.05.2026. Chodzi o odcinek 3391, po którym serial zniknie z anteny na tradycyjną przerwę wakacyjną trwającą około trzech miesięcy. To właśnie teraz powstają scenariusze nowych odcinków, które widzowie zobaczą jesienią. Nic więc dziwnego, że produkcja zaczęła badać nastroje fanów i pytać ich o ulubione wątki oraz bohaterów.

Produkcja zapytała widzów "Barw szczęścia" o zdanie

Na oficjalnym Instagramie serialu pojawiła się specjalna ankieta skierowana do fanów „Barw szczęścia”. Administratorzy zadawali widzom konkretne pytania dotyczące fabuły. Pojawiły się między innymi kwestie o to, którą parę widzowie chcieliby oglądać częściej, czego w serialu powinno być mniej, a czego zdecydowanie więcej.

Takie pytania od razu zwróciły uwagę fanów. Scenarzyści mogą szykować większe zmiany po wakacjach i chcą sprawdzić, które relacje oraz historie naprawdę interesują publiczność.

Scenarzyści szykują nowe otwarcie?

Choć produkcja nie zdradza jeszcze żadnych szczegółów dotyczących nowego sezonu, sama ankieta może sugerować, że twórcy myślą o odświeżeniu części wątków. W serialach codziennych reakcje widzów często mają znaczenie, szczególnie jeśli dotyczą popularności bohaterów czy relacji między postaciami. Nie można wykluczyć, że po wakacjach część par dostanie więcej czasu ekranowego, a inne historie zostaną ograniczone lub całkowicie zamknięte. Fani od dawna dyskutują przecież o tym, których bohaterów jest za dużo, a którzy zasługują na mocniejsze wątki.

Widzowie chcą mieć wpływ na serial

Aktywność produkcji w mediach społecznościowych pokazuje, że twórcy „Barw szczęścia” coraz uważniej słuchają swoich fanów. Widzowie regularnie komentują odcinki, oceniają decyzje bohaterów i wskazują ulubione relacje. Teraz dostali szansę, by zrobić to wprost. Czy ich głos rzeczywiście wpłynie na nowe odcinki? O tym widzowie przekonają się dopiero po wakacjach, gdy „Barwy szczęścia” wrócą z nowym sezonem i nowymi historiami bohaterów.

Barwy szczęścia, odcinek 3376: Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz), Hubert (Marek Molak)
