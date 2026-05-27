"Barwy szczęścia" odcinek 3389 - środa, 27.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" Regina i Franek (Mateusz Banasiuk) przyjadą z Bydgoszczy do Warszawy, aby porozmawiać z Justinem o rzekomej zdradzie Czapli ze Skotnickim, do której oczywiście nie dojdzie. Byli kochankowie padną ofiarami deepfake'a, a małżonkowie zgodnie zapowiedzą chęć walki z osobą, która próbuje wrobić zarówno Reginę, jak i Justina.

Ale na tym w 3389 odcinku "Barw szczęścia" nie poprzestaną, bo Czapla postanowi jeszcze także złożyć wizytę i Oli. Szczególnie, że po odejściu ukochanej Justina, która uwierzy w to, że doszło między nimi do zdrady,. Skotnicki będzie wrakiem człowieka. Regina zdecyduje się pomóc swojemu byłemu kochankowi i szczerze porozmawiać z Zamilską.

Regina poświadczy Oli, że już nic jej nie łączy z Justinem w 3389 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" Regina zjawi się w firmie Oliwki, ale Ola nie będzie miała ochoty na rozmowę z byłą, a w jej mniemaniu i obecną kochanką Justina. Szczególnie, że Zamilska da się zmanipulować i uwierzy w to, że między doszło do pocałunku.

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" Ola spróbuje zbyć Czaplę, ale pianistka tak łatwo nie odpuści. Tym bardziej, że cała ta sytuacja mocno odbije się i na niej, a między nimi tak naprawdę do niczego nie dojdzie, w czym spróbuje uświadomić Zamilską.

- To sprawa między mną a Justinem… - uzna Ola.

- Też jestem w nią wplątana, ukradziono wizerunek nas obojga! Zresztą, właśnie zgłosiliśmy to na policji. (…) Ktoś próbuje zniszczyć Justina... I jak na razie temu komuś się udaje! Dla mnie Justin to przeszłość. On cię bardzo kocha… - zapowie jej Regina.

Była kochanka Skotnickiego uratuje jego związek z Zamilską w 3389 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy po tych słowach w 3389 odcinku "Barw szczęścia" Ola w końcu uwierzy Justinowi? Czy Zamilska da się przekonać Reginie? Zwłaszcza, że będzie ona teraz naprawdę szczęśliwa ze swoim mężem Frankiem, przez co były kochanek w ogóle nie będzie jej w głowie!

A może w 3389 odcinku "Barw szczęścia" Zamilska nie uwierzy jej tak samo jak Skotnickiemu i Oliwce, która wcześniej także stanie w jego obronie i również spróbuje przekonać ją do tego, że to zwykłe oszustwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

27

Barwy szczęścia. Karolina i Bruno zostawią hotel Kajtkowi. To będzie podstęp Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.