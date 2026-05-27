Barwy szczęścia, odcinek 3388: Justin zdemaskuje Karolinę! To ona wysłała do Oli fałszywe nagranie z monitoringu, ale nie będzie miał dowodu - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3388 - wtorek, 26.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2
Intryga Karoliny przeciwko Justinowi wyjdzie na jaw w 3388 odcinku "Barw szczęścia", ale nie od razu wrobiony w zdradę Skotnicki udowodni, że to robota żony Bruna Stańskiego. Nowożeńcy nie zdążą jeszcze wrócić z Las Vegas, gdzie wzięli ślub, kiedy telefon od Justina wyrwie ich ze snu po nocy poślubnej. Odbierze Karolina, która zachowa spokój i będzie brnęła w zaparte, że nie miała nic wspólnego ze sfałszowanym nagraniem, które "ktoś" wysłał Oli na komórkę.
Czy Justin w 3388 odcinku "Barw szczęścia" wyciągnie z Karoliny przyznanie się do sfałszowania nagrania?
Wściekły Justin w 3388 odcinku "Barw szczęścia" zdemaskuje Karolinę i spróbuje z niej wyciągnąć przyznanie się do winy. Przebiegła Różańska wszystkiemu zaprzeczy. Okaże się o wiele sprytniejsza, świadoma tego, że Justin nie znajdzie żadnego dowodu na jej winę.
- Czy wiesz może, kto wysłał do Oli przerobione nagrania z naszego hotelowego monitoringu?
- Słucham? Jaki film? O czym ty mówisz? - Karolina uda, że nie wie, o co chodzi.
- Dobra przestań się tak głupio dziwić! Dobrze wiesz, o czym mówię!
- Nie tym tonem! Wypraszam sobie!
- Wszystko sprawdziłem i wygląda na to, że to ty zrobiłaś!
- Słuchaj, chyba wyobraźnia cię ponosi?
- Nic mnie nie ponosi! Tylko ty i Bruno mieliście dostęp do nagrań z monitoringu!
- Justin, uważaj, co mówisz, bo żeby rzucać oskarżeniami, to trzeba mieć dowody!
- Ty się chyba postarałaś, żeby ich nie było, co?
- Chyba mnie przeceniasz... Jestem w Stanach, zapomniałeś?
- Wiem, że to ty zrobiłaś.
- Słuchaj, ta rozmowa do niczego nie prowadzi. Życzę ci miłego dnia, baw się dobrze, bo ja zamierzam... - zakończy rozmowę Karolina z wrednym uśmieszkiem na ustach.
Karolina przyzna się do przestępstwa w 3388 odcinku "Barw szczęścia". Tak zareaguje Bruno
Świadkiem kłótni żony z Justinem będzie Bruno, który w 3388 odcinku "Barw szczęścia" od razu zapyta Karolinę, o co w tym wszystkim chodzi. Ukochana nie będzie miała sobie nic do zarzucenia. Jednocześnie przyzna się do przestępstwa!
- A co to za mina? Mój mąż niezadowolony z nocy poślubnej? Zaraz to nadrobimy...
- Możesz mi powiedzieć, co to było?
- Justin ostatnio zaczął za bardzo podskakiwać, więc postanowiłam utrzeć mu nosa...
Bruno w 3388 odcinku "Barw szczęścia" będzie przerażony nową intrygą Karoliny, mając pełną świadomość, że żona złamała prawo i Justin oficjalnie zgłosi to na policję, mogą mieć przez niego tylko kłopoty.