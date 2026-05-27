Barwy szczęścia, odcinek 3388: Justin zdemaskuje Karolinę! To ona wysłała do Oli fałszywe nagranie z monitoringu, ale nie będzie miał dowodu - WIDEO

Agnieszka Pyź
2026-05-27 9:15

W 3388 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Justin (Jasper Sołtysiewicz) od razu domyśli się, kto zmanipulował nagranie z jego "zdradą" z Reginą (Kamila Kamińska), które Ola (Michalina Robakewicz) dostała w specjalnej wiadomości. Dla Skotnickiego będzie jasne, że oszustwa dopuściła się Karolina (Marta Dąbrowska), że to ona próbuje go wrobić w romans z byłą kochanką. Miała bowiem dostęp do nagrań z monitoringu hotelu. Chociaż świeżo upieczona żona Bruna (Lesław Żurek) zaprzeczy, to Justin w 3388 odcinku "Barw szczęścia" nie uwierzy w ani jedno jej słowo. Czy zdobędzie dowód winy wrednej Karoliny? Poznaj szczegóły i zobacz WIDEO z tej sceny.

"Barwy szczęścia" odcinek 3388 - wtorek, 26.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Intryga Karoliny przeciwko Justinowi wyjdzie na jaw w 3388 odcinku "Barw szczęścia", ale nie od razu wrobiony w zdradę Skotnicki udowodni, że to robota żony Bruna Stańskiego. Nowożeńcy nie zdążą jeszcze wrócić z Las Vegas, gdzie wzięli ślub, kiedy telefon od Justina wyrwie ich ze snu po nocy poślubnej. Odbierze Karolina, która zachowa spokój i będzie brnęła w zaparte, że nie miała nic wspólnego ze sfałszowanym nagraniem, które "ktoś" wysłał Oli na komórkę. 

Czy Justin w 3388 odcinku "Barw szczęścia" wyciągnie z Karoliny przyznanie się do sfałszowania nagrania?

Wściekły Justin w 3388 odcinku "Barw szczęścia" zdemaskuje Karolinę i spróbuje z niej wyciągnąć przyznanie się do winy. Przebiegła Różańska wszystkiemu zaprzeczy. Okaże się o wiele sprytniejsza, świadoma tego, że Justin nie znajdzie żadnego dowodu na jej winę. 

- Czy wiesz może, kto wysłał do Oli przerobione nagrania z naszego hotelowego monitoringu?

- Słucham? Jaki film? O czym ty mówisz? - Karolina uda, że nie wie, o co chodzi. 

- Dobra przestań się tak głupio dziwić! Dobrze wiesz, o czym mówię!

- Nie tym tonem! Wypraszam sobie!

- Wszystko sprawdziłem i wygląda na to, że to ty zrobiłaś!

- Słuchaj, chyba wyobraźnia cię ponosi?

- Nic mnie nie ponosi! Tylko ty i Bruno mieliście dostęp do nagrań z monitoringu!

- Justin, uważaj, co mówisz, bo żeby rzucać oskarżeniami, to trzeba mieć dowody!

- Ty się chyba postarałaś, żeby ich nie było, co?

- Chyba mnie przeceniasz... Jestem w Stanach, zapomniałeś?

- Wiem, że to ty zrobiłaś.

- Słuchaj, ta rozmowa do niczego nie prowadzi. Życzę ci miłego dnia, baw się dobrze, bo ja zamierzam... - zakończy rozmowę Karolina z wrednym uśmieszkiem na ustach. 

Karolina przyzna się do przestępstwa w 3388 odcinku "Barw szczęścia". Tak zareaguje Bruno

Świadkiem kłótni żony z Justinem będzie Bruno, który w 3388 odcinku "Barw szczęścia" od razu zapyta Karolinę, o co w tym wszystkim chodzi. Ukochana nie będzie miała sobie nic do zarzucenia. Jednocześnie przyzna się do przestępstwa! 

- A co to za mina? Mój mąż niezadowolony z nocy poślubnej? Zaraz to nadrobimy...

- Możesz mi powiedzieć, co to było?

- Justin ostatnio zaczął za bardzo podskakiwać, więc postanowiłam utrzeć mu nosa...

Bruno w 3388 odcinku "Barw szczęścia" będzie przerażony nową intrygą Karoliny, mając pełną świadomość, że żona złamała prawo i Justin oficjalnie zgłosi to na policję, mogą mieć przez niego tylko kłopoty. 



