Barwy szczęścia, odcinek 3388: Przerażenie Bruna po ślubie z Karoliną! Ujawni, że dopuściła się przestępstwa - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3388 - wtorek, 26.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Szalony ślub Karoliny i Bruna w Las Vegas w 3387 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie zapowiedzią małżeńskiej sielanki tej pary. Zważywszy na fakt, jakie przekręty robią w hotelu Stańskiego, jak oszukują inwestorów, by ukręcić dla siebie część zysków z hucznych imprez, a także jak próbują rozegrać Justina, z którym toczą już otwartą wojnę.

Kilka tygodni temu podstępna Karolina sprowadziła do hotelu Bruna była kochankę Justina, Reginę (Kamila Kamińska). Niby pod pretekstem występu pianistki na pokazie sukien ślubnych. Ale intrygantka postanowiła wykorzystać Reginę w walce z Justinem, żeby ostatecznie zniszczyć Skotnickiego, pozbyć się go z hotelu. Jednak dopiero po ślubie z Brunem przebiegła kombinatorka przerwie milczenie i ujawni, co zrobiła przeciwko Justinowi.

To nagranie pogrąży Justina w 3388 odcinku "Barw szczęścia"

Tuż po tym jak w 3388 odcinku "Barw szczęścia" do Oli (Michalina Robakiewicz) dotrze nagranie zdrady Justina z Reginą, mężczyzna na próżno będzie przekonywał ukochaną, że jest niewinny, że nie ma romansu ze swoją byłą kochanką. Do Justina od razu dotrze, że spreparowane nagranie, deep fake, to sprawka Karoliny. Jednak Ola nie uwierzy w jego wyjaśnienia. Zacznie się pakować i postanowi wrócić do matki. Zignoruje nawet słowa Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), która stanie w obronie Justina.

Intryga Karoliny wzbudzi przerażenie Bruna w 3388 odcinku "Barw szczęścia"

Podczas pobytu w Las Vegas w 3388 odcinku "Barw szczęścia" Karolina będzie tak szczęśliwa po ślubie z Brunem, że postanowi pochwalić się mężowi, jak daleko się posunęła, żeby wyeliminować Justina. Przechwałki Karoliny o intrydze przeciwko Skotnickiemu wzbudzą jednak przerażenie Bruna. W jednej chwili zrozumie, z kim tak naprawdę się ożenił, jak bezwzględną kobietą jest Karolina. Nie dość, że dopuściła się przestępstwa, to teraz będzie groziło jej aresztowanie, jeśli Justin zgłosi sprawę ukartowanego nagrania na policję.

Barwy szczęścia. Aleks i Romeo nigdy się nie pogodzą? Przywłaszczył sobie jego życie!

