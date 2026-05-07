Barwy szczęścia, odcinek 3390: Sekretny ślub Ewa i Romea. Pobiorą się bez zgody rodziny - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3390 - czwartek, 28.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Ślub Ewa i Romea w 3390 odcinku "Barw szczęścia" będzie walentynkowym prezentem, którym narzeczeni postanowią uczcić nie tylko zaręczyny, ale także wkroczenie 18-latki w dorosłość. Zakochani będą tak pewni swojej miłości i tego, że chcą być razem już na zawsze, że nie pytając nikogo o zdanie postanowią pobrać się w urzędzie.

Ponieważ oboje są już pełnoletni, nie będzie żadnych przeszkód, aby wziąć ślub bez zgody swoich opiekunów. Ewa nie uprzedzi babci Elżbiety (Marzena Trybała), a Romeo zastępczych rodziców - Aldony (Elżbieta Romanowska) i Borysa (Jakub Wieczorek), u których mieszka po przyjeździe z Włoch.

Tylko oni dowiedzą się o ślubie Ewy i Romeo w 3390 odcinku "Barw szczęścia"

Świadkami młodej pary na skromnym ślubie w 3390 odcinku "Barw szczęścia" będą ich przyjaciele - Ewelina i Witek. Oni także zobowiążą się do zachowania pełnej dyskrecji, by ani babcia Ewy, ani Grzelakowie nie zdołali ich powstrzymać przed ślubem. Kiedy zakochani 18-latkowie złożą przed urzędnikiem małżeńska przysięgę, nie będzie już odwrotu! Nowożeńcy Ewa i Romeo nie od razu przyznają się swoim bliskim, że wzięli ślub bez ich zgody i błogosławieństwa.

Przykre konsekwencje ślubu Ewy i Romeo po nocy poślubnej w 3391 odcinku "Barw szczęścia"

Noc poślubną młoda para spędzi w hotelu Bruna Stańskiego (Lesław Żurek) i dopiero nazajutrz, w 3391 odcinku "Barw szczęścia" ogłosi "radosną" nowinę nie tylko Aldonie i Borysowi, lecz także Elżbiecie. Dla obydwu rodzin ślub Ewy i Romeo będzie ogromnym szokiem. Nic dziwnego, że teraz zakochani będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami swojego czynu.

Barwy szczęścia. Aleks i Romeo nigdy się nie pogodzą? Przywłaszczył sobie jego życie!