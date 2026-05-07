Barwy szczęścia, odcinek 3390: Sekretny ślub Ewa i Romea. Pobiorą się bez zgody rodziny - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-05-07 13:50

W 3390 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ewa (Gabriela Ziembicka) i Romeo (Jacek Tyszkiewicz) wezmą ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Z okazji walentynek 18-letni narzeczeni postanowią przygotować niespodziankę dla przyjaciół. Zaproszą Witka (Witold Sosulski) i Ewelinę (Amelia Listwon) na sekretny ślub do urzędu stanu cywilnego. Nikt oprócz nich nie dowie się, że Ewa i Romeo chcą się pobrać. Ślub tej pary nastolatków w 3390 odcinki "Barw szczęścia" będzie się jednak wiązał z przykrymi konsekwencjami. Zobacz ślubne ZDJĘCIA i sprawdź, co się wydarzy.

Mężczyzna o kręconych włosach nakłada pierścionek na palec kobiety w białej sukience. Oboje stoją w pomieszczeniu z rzędami krzeseł, co sugeruje ceremonię ślubną. Ta scena pochodzi z serialu Barwy szczęścia, o czym więcej przeczytasz na Super Seriale.
Barwy szczęścia odc. 3390. Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz) Barwy szczęścia odc. 3390. Ewelina (Amelia Listwon), Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz) Barwy szczęścia odc. 3390. Witek (Witold Sosulski), Ewelina (Amelia Listwon) Barwy szczęścia odc. 3391. Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz)
"Barwy szczęścia" odcinek 3390 - czwartek, 28.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Ślub Ewa i Romea w 3390 odcinku "Barw szczęścia" będzie walentynkowym prezentem, którym narzeczeni postanowią uczcić nie tylko zaręczyny, ale także wkroczenie 18-latki w dorosłość. Zakochani będą tak pewni swojej miłości i tego, że chcą być razem już na zawsze, że nie pytając nikogo o zdanie postanowią pobrać się w urzędzie.

Ponieważ oboje są już pełnoletni, nie będzie żadnych przeszkód, aby wziąć ślub bez zgody swoich opiekunów. Ewa nie uprzedzi babci Elżbiety (Marzena Trybała), a Romeo zastępczych rodziców - Aldony (Elżbieta Romanowska) i Borysa (Jakub Wieczorek), u których mieszka po przyjeździe z Włoch. 

Tylko oni dowiedzą się o ślubie Ewy i Romeo w 3390 odcinku "Barw szczęścia"

Świadkami młodej pary na skromnym ślubie w 3390 odcinku "Barw szczęścia" będą ich przyjaciele - Ewelina i Witek. Oni także zobowiążą się do zachowania pełnej dyskrecji, by ani babcia Ewy, ani Grzelakowie nie zdołali ich powstrzymać przed ślubem. Kiedy zakochani 18-latkowie złożą przed urzędnikiem małżeńska przysięgę, nie będzie już odwrotu! Nowożeńcy Ewa i Romeo nie od razu przyznają się swoim bliskim, że wzięli ślub bez ich zgody i błogosławieństwa. 

Przykre konsekwencje ślubu Ewy i Romeo po nocy poślubnej w 3391 odcinku "Barw szczęścia"

Noc poślubną młoda para spędzi w hotelu Bruna Stańskiego (Lesław Żurek) i dopiero nazajutrz, w 3391 odcinku "Barw szczęścia" ogłosi "radosną" nowinę nie tylko Aldonie i Borysowi, lecz także Elżbiecie. Dla obydwu rodzin ślub Ewy i Romeo będzie ogromnym szokiem. Nic dziwnego, że teraz zakochani będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami swojego czynu. 

